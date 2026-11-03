Kontrola cijena u trgovinama: U gotovo svakom četvrtom nadzoru otkrili kršenje pravila

Dodaj Osijek031.com u omiljene izvore i ne propusti važne najave i vijesti!

Tržišna inspekcija Državnog inspektorata od veljače 2025. do kraja listopada 2026. godine obavila je ukupno 5.532 inspekcijska nadzora vezana uz kontrolu cijena u trgovinama. Povrede propisa utvrđene su u 1.380 nadzora, odnosno u nešto više od četvrtine kontroliranih slučajeva.

Kako je izvijestio Državni inspektorat, u 73,58 posto nadzora nisu utvrđene nepravilnosti, dok su u preostalima zabilježeni različiti prekršaji. Među njima se ističe nepoštivanje obveze označavanja proizvoda posebnom vizualnom oznakom. Takve oznake nisu bile istaknute za ukupno 5.079 proizvoda.

Inspektori su u 473 slučaja utvrdili da se proizvodi prodaju po cijenama višima od propisanih. Također, za 1.094 kategorije proizvoda trgovci nisu osigurali barem jedan artikl po cijeni koja ne prelazi najvišu dopuštenu razinu.

Nepravilnosti su zabilježene i u informiranju potrošača. Utvrđeno je 310 slučajeva nepostavljanja obveznih plakata, 24 slučaja neosiguravanja posebnih dijelova prodajnog prostora te 48 slučajeva nepoštivanja pravila o izlaganju proizvoda s ograničenim cijenama.

Kontrolom obveze isticanja dodatnih cijena utvrđeno je da u 221 prodajnom objektu za 2.095 proizvoda nije bila istaknuta dodatna cijena. Osim toga, 14 trgovaca nije ispunilo sve obveze vezane uz objavu cjenika na svojim internetskim stranicama.

Iz Državnog inspektorata poručuju kako će za utvrđene prekršaje poduzeti propisane mjere, a dio inspekcijskih nadzora još je u tijeku.