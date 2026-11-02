Kiša, snijeg pa sunce! Ovaj tjedan donosi i prve minuse

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Ovaj tjedan i prvi minusi. Studeni započinje uz oblačno vrijeme i kišu, a u najvišim predjelima i susnježicom ili snijegom. Dnevna temperatura do 10°C. U utorak se nastavlja oblačno s kišom, a u najvišem gorju i snijegom. Jutarnja temperatura do 7°C, a dnevna do 9°C.

Oblačno vrijeme nastavit će se i u srijedu, ali bez padalina. Jutarnja temperatura do 6°C, a dnevna do 9°C.

Četvrtak donosi više sunca

Od četvrtka prognostičari najavljuju razvedravanje i više sunca. Jutarnja temperatura do -2°C, a dnevna do 10°C.

Sunčano i za stupanj toplije bit će u petak. Jutarnja temperatura do -2°C, a dnevna do 11°C.