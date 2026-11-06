Kibernetički napadi sve češći: U 2025. zabilježeno više od 1.500 incidenata

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Kibernetičke prijetnje sve su izraženije, a razvoj umjetne inteligencije donosi nove mogućnosti, ali i rizike, zbog čega kvalitetna zaštita postaje neizostavna za tvrtke i javne institucije, poručeno je na CyberMeetUpu „Od sigurnosti do prilike“ u osječkom IT Parku.

Događaj je organiziralo Nacionalno koordinacijsko središte za industriju, tehnologiju i istraživanja u području kibernetičke sigurnosti (NKS), uz pokroviteljstvo Grada Osijeka te suradnju ZSIS-a i Osijek Software Cityja.

– Opasnost od kibernetičkih napada doslovno je svakim danom sve izraženija, posebno s razvojem tehnologije i umjetne inteligencije, koja, uz brojne koristi, otvara prostor i za zlonamjernu uporabu. Teško je danas zamisliti poslovanje bilo koje tvrtke, neovisno o djelatnosti kojom se bavi, bez kvalitetnog sustava zaštite od kibernetičkih napada – rekao je zamjenik gradonačelnika Osijeka Dragan Vulin.

Istaknuo je važnost konkretnih informacija o prijetnjama, zaštiti i najavljenim pozivima za financiranje kibernetičke sigurnosti.

– Digitalni i fizički svijet povezaniji su nego ikada, a ta će se povezanost nastaviti povećavati. Kibernetičke prijetnje možda se nekada čine neopipljivima i udaljenima, ali njihove posljedice itekako osjećamo u fizičkom svijetu, svakodnevnom životu i poslovanju. Zato Grad Osijek ovakve događaje podržava i potiče – naglasio je zamjenik gradonačelnika Vulin.

Dodao je da Grad Osijek dosad nije bio meta kibernetičkih napada te da, usporedno sa sveobuhvatnom digitalizacijom gradske uprave i razvojem novih aplikacija, jača sustave zaštite.

– Što više digitaliziramo poslovanje, to smo potencijalno izloženiji, zbog čega će i naši sustavi zaštite biti snažniji. Nitko danas ne može ozbiljno poslovati bez kvalitetnih sustava kibernetičke zaštite – poručio je zamjenik gradonačelnika Vulin.

Pomoćnica ravnatelja CARNET-a i voditeljica NKS-a Vlatka Marčan upozorila je da su među najčešćim prijetnjama phishing napadi, odnosno pokušaji krađe osobnih i drugih podataka.

– Sumnjiva poruka, telefonski poziv koji ne očekujete ili elektronička pošta koja izgleda neuobičajeno znakovi su na koje treba obratiti pozornost. Ako ne žurimo, pažljivo pročitamo poruku i razmislimo prije nego što reagiramo, već smo napravili velik korak u sprječavanju incidenta – istaknula je Marčan.

Nacionalni CERT u 2025. zabilježio je 1.513 kibernetičkih incidenata, 35,9 posto više nego godinu ranije, a phishing je činio 32 posto incidenata. U prvih devet mjeseci 2026. zabilježena su još 1.203 incidenta.

Marčan je najavila besplatne javno dostupne edukacijske module te novi poziv za financiranje kibernetičke sigurnosti tvrtki. NKS je tijekom 2026. već ugovorio više od 130 projekata malih i srednjih poduzeća za unaprjeđenje kibernetičke sigurnosti.

Predsjednik Hrvatskog instituta za kibernetičku sigurnost Drago Žagar istaknuo je da umjetna inteligencija istodobno daje nove alate napadačima i stručnjacima koji razvijaju obranu te upozorio da phishing napadi postaju sve sofisticiraniji.

– Ako nešto izgleda jako dobro, ako očekujemo da od toga možemo imati nekakve brze koristi ili se traži da se hitno reagira, to su znakovi za uzbunu i svakako moramo biti oprezni – poručio je Žagar.

Osijek je grad iz kojeg je prije godinu dana krenuo ciklus CyberMeetUp događanja, nakon čega je održan u drugim većim hrvatskim gradovima, a povratkom u Osijek predstavljeni su dosadašnji rezultati, novi sigurnosni izazovi te buduće edukacije i mogućnosti financiranja.