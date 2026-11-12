Još malo južine i kiše, a onda preokret! Stiže sunce i hladnoća, evo kakvo nas vrijeme čeka za vikend

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Još malo južine, pa stiže nova promjena vremena.. Danas će biti pretežno oblačno s kišom i dnevnom temperaturom do 18°C. I u petak će trebati kišobran. Bit će promjenjivo, ponegdje i pretežno oblačno uz kišu. Na Jadranu ponegdje pljuskovi uz grmljavinu, lokalno moguće izraženiji, a u višem gorju popodne i navečer susnježica i snijeg. Jutarnja temperature do 14°C, a dnevna do 17°C. Za vikend sunčano

Vikend koji je pred nama donosi pretežno sunčano vrijeme, ali hladno. Jutarnja temperatura bit će do 1°C, a dnevna do 10°C. Prema trenutačnoj prognozi DHMZ-a, još u ponedjeljak u Slavoniji sunčano, a već od utorka ponovno tmurni oblaci i kiša.

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