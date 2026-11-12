Još malo južine, pa stiže nova promjena vremena..
Danas će biti pretežno oblačno s kišom i dnevnom temperaturom do 18°C. I u petak će trebati kišobran. Bit će promjenjivo, ponegdje i pretežno oblačno uz kišu. Na Jadranu ponegdje pljuskovi uz grmljavinu, lokalno moguće izraženiji, a u višem gorju popodne i navečer susnježica i snijeg. Jutarnja temperature do 14°C, a dnevna do 17°C.
Za vikend sunčano
Vikend koji je pred nama donosi pretežno sunčano vrijeme, ali hladno. Jutarnja temperatura bit će do 1°C, a dnevna do 10°C.
Prema trenutačnoj prognozi DHMZ-a, još u ponedjeljak u Slavoniji sunčano, a već od utorka ponovno tmurni oblaci i kiša.