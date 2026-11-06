Inspekcija uoči Svih svetih otkrila prekršaje: Cvijeće prodavali na crno, lampioni bez oznaka!

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Tržišna inspekcija Državnog inspektorata provela je tijekom listopada pojačane nadzore prodaje cvijeća, cvjetnih aranžmana, svijeća i drugih prigodnih proizvoda uoči blagdana Svih svetih. U ukupno 183 inspekcijska nadzora utvrđene su 22 povrede propisa.

Najveći broj nepravilnosti odnosio se na neregistrirano obavljanje djelatnosti. U čak 16 slučajeva fizičke osobe prodavale su cvijeće i prigodne proizvode ili izrađivale cvjetne aranžmane bez registrirane djelatnosti, a utvrđeno je i oglašavanje takvih poslova. Zabilježene su i povrede propisa o zaštiti potrošača i trgovini.

Inspektori su provjeravali i sigurnost lampiona namijenjenih uporabi na grobljima. Od 50 provedenih nadzora, u 14 slučajeva utvrđeno je da proizvodi nemaju propisane sigurnosne oznake i informacije za sigurnu uporabu.

Kontrolirano je i radno vrijeme trgovina na sam blagdan Svih svetih, 1. studenoga. Obavljena je 511 kontrola, a nepravilnosti su utvrđene u šest slučajeva. Četiri trgovca radila su protivno zakonskim odredbama o zabrani rada na blagdan, dok u dva slučaja radno vrijeme nije bilo istaknuto.

Za sve utvrđene nepravilnosti Državni inspektorat najavio je poduzimanje zakonom propisanih mjera, a dio nadzora još je u tijeku.