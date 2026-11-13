Idući tjedan počinje isplata nacionalne naknade za starije osobe

Dodaj Osijek031.com u omiljene izvore i ne propusti važne najave i vijesti!

U utorak, 17. studenoga, počinje isplata nacionalne naknade za starije osobe za listopad 2026. godine korisnicima koji primanja dobivaju na račune otvorene u poslovnim bankama.

Nacionalnu naknadu primit će ukupno 19.627 korisnika. Za isplatu je iz Državnog proračuna osigurano 3.136.942 eura.

Podsjećamo, od 1. siječnja 2026. godine nacionalna naknada za starije osobe iznosi 160,22 eura mjesečno.

Pravo na ovu naknadu može ostvariti hrvatski državljanin koji je navršio 65 godina života i ima prebivalište u Hrvatskoj neprekidno najmanje deset godina neposredno prije podnošenja zahtjeva. Uz to, potrebno je ispuniti i dodatne zakonske uvjete.

Podnositelj zahtjeva ne smije biti korisnik mirovine niti osiguranik u obveznom mirovinskom osiguranju, a mjesečni prihod po članu kućanstva iz prethodne kalendarske godine ne smije prelaziti 320,44 eura. Također, ne smije biti korisnik zajamčene minimalne naknade niti imati priznato pravo na smještaj prema propisima o socijalnoj skrbi.

Uvjet je i da osoba nije sklopila ugovor o dosmrtnom ili doživotnom uzdržavanju kao primatelj uzdržavanja, osim ako je pokrenut postupak za raskid, utvrđivanje ništetnosti ili poništenje takvog ugovora.

Zahtjev za ostvarivanje prava može se podnijeti u bilo kojem trenutku, osobno u nadležnoj područnoj službi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO), preporučenom poštom ili elektronički putem sustava e-Građani.

Pravo na nacionalnu naknadu u pravilu se ostvaruje od dana podnošenja zahtjeva, pod uvjetom da su ispunjeni svi propisani uvjeti.