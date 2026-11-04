Hrvatska naručila 420.000 doza cjepiva protiv gripe

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Cjepivo protiv gripe trebalo bi stići u Hrvatsku tijekom ovoga tjedna, a građani bi se uskoro mogli početi cijepiti. Potvrdila je to u utorak ministrica zdravstva Irena Hrstić, istaknuvši kako je važno da cijepljenje bude provedeno prije vrhunca sezone gripe.

Ministrica je upozorila kako je već primjetna pojava respiratornih bolesti, ali i prvih slučajeva gripe. Ipak, smatra da će cjepivo stići na vrijeme kako bi se građani mogli zaštititi prije očekivanog porasta broja oboljelih.

Prema ranijim informacijama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ), za ovu sezonu naručeno je ukupno 420.000 doza cjepiva protiv gripe.