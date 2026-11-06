Hrvatska još traga za 1.725 nestalih: “Nećemo stati dok ne pronađemo posljednjeg”

Dodaj Osijek031.com u omiljene izvore i ne propusti važne najave i vijesti!

Predsjednik Vlade Andrej Plenković i potpredsjednik Vlade Tomo Medved obišli su Petrovačku Dolu, gdje se od 2022. godine provode istraživanja i iskapanja u potrazi za nestalima u Domovinskom ratu. Na toj je lokaciji 2024. godine službeno potvrđeno postojanje masovne grobnice, a dosad je identificirano 38 posmrtnih ostataka.

Kako je pojasnio Medved, trenutačno se provodi treća faza istraživanja, nakon uklanjanja velikih količina azbesta i opasnog otpada. U tijeku je detaljan pregled terena, a uklanjaju se i betonske te asfaltne površine nekadašnjeg reciklažnog dvorišta zbog indicija da se i ondje nalaze posmrtni ostaci.

Plenković je istaknuo kako se još uvijek traga za 1.725 nestalih osoba iz Domovinskog rata. Tijekom mandata aktualne Vlade identificirane su 343 osobe, no potraga se nastavlja, osobito na području Vukovara, gdje se traga za više od 300 osoba, te Vukovarsko-srijemske županije, gdje je nestalo gotovo 450 ljudi.

Premijer je poručio kako će država nastaviti potragu sve dok ne bude pronađena i identificirana posljednja nestala osoba. Naglasio je i kako su istraživanja na Petrovačkoj Doli iznimno zahtjevna, među ostalim zbog ranijih sanacija terena i premještanja posmrtnih ostataka radi prikrivanja zločina.

Osvrnuo se i na suradnju sa Srbijom, istaknuvši kako će hrvatska Vlada i dalje inzistirati na dostavljanju informacija o nestalima, unatoč dugogodišnjem izostanku konkretnijih rezultata.