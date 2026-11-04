Gripa se pojavila u većini županija, najviše prijava u ovoj dijelu Hrvatske

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U Hrvatskoj je u prvih pet tjedana sezone gripe 2026./2027. zabilježeno 428 slučajeva oboljenja, pokazuju podaci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Samo tijekom posljednjeg promatranog tjedna, od 26. listopada do 1. studenoga, prijavljeno je 130 novooboljelih.

Prijave gripe stigle su iz većine hrvatskih županija, a najveća stopa oboljelih na 100.000 stanovnika u posljednjem tjednu zabilježena je u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

Kao i prethodnih sezona, gripa najčešće pogađa djecu predškolske i školske dobi, dok je najmanji broj oboljelih zabilježen među osobama starijima od 65 godina.

Prema podacima Nacionalnog referentnog centra za gripu HZJZ-a, laboratorijskim testiranjem u posljednjem tjednu potvrđen je jedan pozitivan uzorak, i to na virus gripe tipa A.

Slučajevi gripe bilježe se i u drugim europskim državama. Prema podacima Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC), riječ je zasad o sporadičnim pojavama, a među potvrđenim slučajevima također prevladava virus gripe tipa A.