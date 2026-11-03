Grijanje na drva bit će skuplje: Evo koliko će porasti cijene od 2027.

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Građane koji se griju na drva očekuje novo poskupljenje. Hrvatske šume najavile su da će od 1. siječnja 2027. godine povećati cijene svih drvnih sortimenata, i to u prosjeku za oko 10 posto.

Kao razlog poskupljenja iz ove državne tvrtke navode rast troškova rada i proizvodnje te potrebu prilagodbe tržišnim uvjetima. Pritom ističu kako se radi o prosječnom povećanju, što znači da cijene svih vrsta drva neće nužno rasti jednakim postotkom.

Nova korekcija dodatno će opteretiti kućne budžete, osobito u ruralnim sredinama gdje je ogrjevno drvo jedan od glavnih energenata za grijanje. Podsjetimo, Hrvatske šume i ranije su povećavale cijene drvnih sortimenata, a početkom 2026. najavljeno je poskupljenje u prosjeku od osam posto.

Ipak, za građane koji ogrjev nabavljaju izravno od Hrvatskih šuma ostaju na snazi postojeći popusti. Kućanstva ostvaruju redovni popust od pet posto, uz dodatnih 15 posto kroz Vladinu mjeru pomoći, odnosno ukupno 20 posto.

Mjera je predviđena do 1. travnja 2027. godine, a obuhvaća 450.000 kubičnih metara ogrjevnog drva. Procjenjuje se da će je koristiti oko 60.000 kućanstava.