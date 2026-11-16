Gotovo svaki treći Hrvat nema 494 eura za crne dane: Evo kako stojimo u odnosu na EU

Dodaj Osijek031.com u omiljene izvore i ne propusti važne najave i vijesti!

Gotovo trećina građana Hrvatske nema dovoljno ušteđevine za nepredviđene troškove, pokazuju podaci za 2025. godinu. Slična je situacija i na razini Europske unije, gdje gotovo 30 posto stanovnika ne može iz vlastitih sredstava podmiriti iznenadne financijske izdatke.

Prema podacima Eurostata, takvih je građana u EU-u 29,2 posto, što je ipak blago poboljšanje u odnosu na 2024. godinu, kada je njihov udio iznosio 30 posto.

Najveće financijske poteškoće imaju stanovnici Grčke, gdje čak 50,5 posto građana ne može pokriti neplanirane troškove. Slijede Latvija s 43,7 posto i Bugarska s 42,4 posto.

Na suprotnoj strani ljestvice nalazi se Nizozemska, u kojoj se s takvim problemom suočava 15,3 posto stanovništva. Nešto bolju financijsku otpornost od većine europskih zemalja imaju i Malta te Češka, s udjelom od 18,7 posto.

Kada je riječ o Hrvatskoj, podaci Državnog zavoda za statistiku pokazuju da 31,2 posto stanovnika ne može samostalno podmiriti nepredviđeni izdatak od 494 eura.

Eurostat ističe kako je mogućnost pokrivanja iznenadnih troškova važan pokazatelj financijske sigurnosti i kvalitete života. Ona otkriva imaju li kućanstva dovoljno novca sa strane da se mogu nositi s neplaniranim situacijama, a da pritom ne ugroze svoj životni standard.