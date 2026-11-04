Godišnji odmor više se neće morati iskoristiti do 30. lipnja? Stižu nova pravila za radnike

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Među predloženim izmjenama Zakona o radu nalaze se i novosti koje se odnose na korištenje neiskorištenog godišnjeg odmora. Promjene bi mogle olakšati situaciju radnicima koji zbog bolesti ili korištenja roditeljskih prava nisu uspjeli iskoristiti sve dane odmora u propisanom roku.

Osnovno pravilo ostaje nepromijenjeno – godišnji odmor iz prethodne godine u pravilu se mora iskoristiti do 30. lipnja iduće godine. Poslodavac je i dalje dužan omogućiti radniku korištenje odmora do tog datuma.

Međutim, predloženim izmjenama uvodi se mogućnost duljeg prijenosa godišnjeg odmora u slučaju objektivne spriječenosti. Ako radnik zbog bolovanja ili roditeljskih prava nije mogao iskoristiti godišnji do 30. lipnja, moći će to učiniti najkasnije do 31. prosinca.

Ako ni do tada ne bude mogao iskoristiti preostale dane zbog ponovne spriječenosti, dobit će dodatna tri mjeseca. Nakon isteka tog roka gubi pravo na korištenje prenesenog godišnjeg odmora.

Kako je pojasnila Anita Zirdum iz Uprave za rad i zaštitu na radu, riječ je o mogućnosti korištenja godišnjeg odmora u razdoblju do 15 mjeseci od završetka godine za koju je pravo ostvareno.

Prijedlog izmjena Zakona o radu trenutačno je na javnom savjetovanju putem sustava e-Savjetovanja, koje traje do 2. prosinca 2026. godine. Nakon toga slijedi daljnja zakonodavna procedura.