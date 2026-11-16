Dnevno kroz osječku očnu kliniku prođe i do 400 pacijenata, stižu nova ulaganja

Dodaj Osijek031.com u omiljene izvore i ne propusti važne najave i vijesti!

Županica Nataša Tramišak obišla je Kliniku za očne bolesti Kliničkog bolničkog centra Osijek gdje Osječko-baranjska županija iz godine u godinu pomaže u temeljnim ulaganjima kako bi objekt bio funkcionalniji i pružao sve preduvjete za kvalitetnu skrb o pacijentima.

– Klinički bolnički centar i Županija već dugi niz godina ostvaruju uspješnu suradnju. Prethodnih godina izvršena su značajna ulaganja, prvenstveno u Kliniku za dermatologiju i venerologiju, u čiju je adaptaciju tijekom nekoliko godina uloženo oko 400.000 eura. Tijekom 2025. i 2026. godine fokus je na podršci Klinici za očne bolesti. Dosad su adaptirani dotrajali sanitarni čvorovi te apartman za majku i dijete. Na današnjem sastanku dogovorena su i dodatna sredstva iz ovogodišnjeg proračuna za daljnje radove, čime će ukupna ulaganja Županije u ovu kliniku u posljednje dvije godine dosegnuti gotovo 90.000 eura – istaknula je županica Tramišak.

Stanje postojećih zgrada u kojima bolnica djeluje jasno pokazuje koliko je važno što prije započeti izgradnju novog Kliničkog bolničkog centra. Prethodna savjetovanja su završena te će početkom prosinca biti objavljena javna nabava za izvedbene projekte i izvođenje radova.

– Očekujemo da će taj postupak završiti unutar godinu dana te da ćemo iduće godine u ovo vrijeme obilježiti početak radova na samome gradilištu, čime će KBC Osijek napokon dobiti moderne i kvalitetne uvjete. Sva trenutna ulaganja provode se kako bi postojeći objekti mogli nesmetano funkcionirati i služiti građanima u prijelaznom razdoblju. Kroz Kliniku za očne bolesti dnevno prođe između 300 i 400 pacijenata, što je izuzetno velika brojka i potvrđuje važnost ovih zahvata – poručila je županica.

Ravnatelj Kliničkog bolničkog centra Osijek Krunoslav Šego izrazio je zadovoljstvo što lokalna zajednica prepoznaje njihove napore i trud. – Novu bolnicu gradimo prvenstveno radi naših pacijenata, ali i radi naših djelatnica i djelatnika koji trenutačno na pojedinim odjelima rade u iznimno teškim uvjetima. Često nas pitaju zašto uopće ulažemo u postojeće prostore kada će se ionako graditi novi KBC. Nova bolnica će se zasigurno izgraditi, u to smo u potpunosti uvjereni, no dok se to ne dogodi, svi pacijenati koji dnevno prođu kroz ovaj prostor mora imati primjerenu skrb, a našim djelatnicima moramo osigurati dostojne uvjete za rad – zaključio je ravnatelj Šego.

– Kroz naš poliklinički dio dnevno prođe između 300 i 400 pacijenata, dok smo u operacijskim salama dosad zbrinuli oko tisuću ljudi kroz redovne zahvate i kompleksne hitne slučajeve. Zahvaljujući snažnoj podršci Županije i vlastitim sredstvima značajno smo poboljšali boravak pacijenata, a ravnateljstvu smo zahvalni na nabavi najsuvremenije opreme, uključujući lasere i uređaje kakve posjeduje tek nekoliko ustanova u Hrvatskoj. Trenutačno su u tijeku edukacije našeg tima kako bismo od iduće godine radili punim pogonom i pacijentima s istoka Hrvatske osigurali kompletnu oftalmološku skrb bez potrebe za odlaskom u Zagreb – naglasila je predstojnica Klinike za očne bolesti Dubravka Biuk.