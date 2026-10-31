CREATIVE JAM okupio više od 60 žena iz kreativnih industrija: Inspirativne priče, poduzetništvo i nova poznanstva

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Više od 60 žena iz kreativnih industrija okupilo se na događanju CREATIVE JAM – Women Who Create, održanom u Poduzetničkom inkubatoru BIOS u Osijeku. Inspirativne poduzetničke priče, praktični savjeti i otvoreni razgovori o izazovima kreativnog poduzetništva obilježili su događanje koje je završilo druženjem i umrežavanjem sudionica.

Pod sloganom Create. Charge. Connect., CREATIVE JAM okupio je poduzetnice, kreativke i žene koje razvijaju vlastite poslovne ideje, s ciljem poticanja poduzetništva, razmjene iskustava i stvaranja novih poslovnih prilika.

Program je otvorila Iris Tomić inspirativnim predavanjem pod nazivom „Ne moraš otići da bi uspjela. Ali moraš izaći iz svoje zone komfora.” Svojom je pričom potaknula sudionice na razmišljanje o vlastitim mogućnostima, hrabrosti za pokretanje novih ideja i važnosti izlaska iz ustaljenih okvira.

Uslijedila je poslovna radionica „How to Get Paid for Being Creative”, koju je održala Tea Đurin Bratić. Kroz praktične savjete i primjere sudionice su dobile smjernice kako pronaći klijente, pravilno odrediti cijenu svojeg rada i uspješnije naplatiti kreativnost. Poseban naglasak stavljen je na činjenicu da kreativni talent, osim osobnog zadovoljstva, može i treba predstavljati temelj održivog poslovanja.

Jedan od središnjih dijelova programa bila je panel-rasprava „NO FILTER PANEL – Talent nije dovoljan”, u kojoj su sudjelovale Sanja Bolješić, Dora Vestić, Dubravka Pušić i Stefanija Čičak. Panelistice su kroz otvoren razgovor podijelile svoja iskustva o radu s klijentima, formiranju cijena, poslovnim pogreškama, izgradnji osobnog brenda i razvoju vlastitog poslovanja. Njihove priče pokazale su da iza uspjeha stoje predan rad, učenje, upornost, ali i spremnost na preuzimanje rizika.

Događanje je moderirala Tatjana Čepo iz Poduzetničkog inkubatora BIOS, povezujući različite poduzetničke priče i potičući otvorenu razmjenu iskustava o izazovima i mogućnostima koje donosi rad u kreativnim industrijama.

Posebnu vrijednost događanju dao je njegov završni dio, CREATIVE AFTERWORK, tijekom kojeg su sudionice nakon službenog programa nastavile druženje i umrežavanje u opuštenoj atmosferi. Razmjenjivale su kontakte, predstavljale svoje ideje i razgovarale o mogućnostima budućih suradnji. Upravo je velik interes za nastavak druženja pokazao koliko su ovakvi susreti važni za povezivanje žena koje djeluju u različitim područjima kreativnog poduzetništva.

CREATIVE JAM potvrdio je da kreativnim poduzetnicama, uz znanje i poslovne vještine, jednako mnogo znače međusobna podrška, mogućnost razmjene iskustava i osjećaj pripadnosti zajednici koja razumije njihove izazove.

Organizacijom ovakvih događanja Poduzetnički inkubator BIOS nastavlja poticati razvoj poduzetništva i povezivanje lokalne kreativne zajednice, stvarajući prostor u kojem se znanje, iskustvo i nove ideje pretvaraju u prilike za poslovni razvoj.

Više od 60 okupljenih žena, šest govornica i panelistica te brojni razgovori koji su se nastavili i nakon završetka programa najbolja su potvrda poruke CREATIVE JAM-a – kreativni rad ima vrijednost, a povezivanje otvara nove mogućnosti.