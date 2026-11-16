Cesting spreman za zimu, na raspolaganju 68 vozila i tisuće tona soli

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Predstavljanju operativnih planova održavanja javnih cesta u zimskom razdoblju 2026./2027. godine za područje Osječko-baranjske županije održanom danas u Cestingu nazočila je i županica Nataša Tramišak. Naime, zimsko održavanje cesta počelo je 15. studenoga ove godine.

Na području Osječko-baranjske županije naša je zimska služba u stanju pripravnosti te se uvodi stalno dežurstvo. Naše trgovačko društvo Cesting održava ceste na području cijele Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije te na dijelu Virovitičko-podravske županije. Riječ je o ukupno 2.594 kilometra cesta, od čega se na područje Osječko-baranjske županije odnosi čak 1.467 kilometara.

– Budući da se radi o državnim, županijskim i lokalnim cestama, iznimno nam je važno da je zimska služba odmah po nastupanju zimskih uvjeta spremna za pravodobnu i hitnu reakciju u slučaju vremenskih neprilika – istaknula je županica Tramišak.

Osigurana su stalna dežurstva u nadcestarijama u svih šest gradova na području Osječko-baranjske županije, kao i dovoljne količine posipala.

– Na području županije uskladišteno je oko 4.000 tona soli, a ekipe su spremne žurno izaći na teren čim se pojave poledica ili snijeg. Kao što možete vidjeti na današnjoj smotri, naš vozni park redovito se održava i obnavlja, a svi djelatnici Cestinga spremni su kroz dežurstva i pripravnost osigurati brzu reakciju tijekom cijelog zimskog razdoblja. Svjesni smo da vremenske nepogode često nastupaju tijekom noći i vrlo brzo stvore snježne nanose ili poledicu na kolnicima. Upravo je zato ovdje naša zimska služba, koja će sukladno Zakonu o cestama i Pravilniku o održavanju cesta odmah izaći na teren i postupiti prema svim propisanim pravilima – zaključila je županica Nataša Tramišak.

Direktor Cestinga Dubravko Kučinac istaknuo je kako je i ove godine Cesting u potpunosti spreman za rad zimske službe. – Na raspolaganju imamo 68 vozila, što iznosi otprilike 35 kilometara ceste po vozilu i predstavlja vrlo dobar standard. Sva su skladišta napunjena te raspolažemo s ukupno 6.300 tona soli i 30 tona kalcijeva klorida, koji se dodaje soli za učinkovitije djelovanje na temperaturama nižim od -5 °C – kazao je Kučinac.

Zimsko održavanje provodi se kroz četiri razine pripravnosti. Prva je započela jučer uspostavom 10 mjesta stalnog dežurstva. Druga se uvodi pri temperaturama oko 0 °C i najavi slabih oborina, kada se preventivno posipavaju nadvožnjaci i kritične dionice. Treća razina nastupa kod dugotrajnijeg snijega, dok četvrta podrazumijeva elementarnu nepogodu i zatvaranje cesta, što dosad srećom nikada nije zabilježeno.

– Naši su djelatnici obučeni, a ove je godine uloženo milijun eura u obnovu mehanizacije, uključujući dva nova kamiona, dva traktora te pripadajuće ralice i posipače. Bez obzira na spremnost službi, ključno je da se vozači prilagode zimskim uvjetima, prate prognozu i koriste obveznu zimsku opremu jer upravo to čuva živote – dodao je direktor Cestinga Dubravko Kučinac.

U proteklom zimskom razdoblju na području PU osječko-baranjske zabilježeno je ukupno 656 prometnih nesreća. Od toga su se 23 dogodile na snijegu, pri čemu su četiri osobe teško, a sedam ih je lakše ozlijeđeno, dok su na zaleđenom kolniku evidentirane četiri nesreće s dvije lakše ozlijeđene osobe.

– Zimsko održavanje cesta traje do 15. travnja, a svi sudionici u prometu moraju imati propisanu zimsku opremu – četiri zimska pneumatika ili ljetne gume s pripravnim lancima, odnosno tekstilnim čarapama. Oprema je obvezna čim su na kolniku snijeg ili led, kao i na zimskim dionicama poput autoceste A5 te državnih cesta DC7, DC53 i DC213 bez obzira na uvjete– rekao je pomoćnik načelnika u Postaji prometne policije Osijek Ivan Svitlanović. Pojasnio je i koje su kazne za prekršitelje.

– Kazne za neposjedovanje opreme iznose 130 eura za fizičke te do 1.990 eura za pravne osobe, a gume s čavlima su zabranjene. Policija će pojačano nadzirati promet i kontrolirati opremu, stoga se vozačima savjetuje da prilagode brzinu uvjetima na cesti te prije kretanja u potpunosti očiste snijeg i led s cijelog vozila – poručio je Svitlanović.