Afrička svinjska kuga pod kontrolom, ali virus i dalje prijeti svinjogojstvu

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Na sjednici Nacionalnog stožera za suzbijanje i prevenciju afričke svinjske kuge, održanoj danas (12. studenoga 2026. godine) u Osječko-baranjskoj županiji, istaknuto je kako je bolest na tom području stavljena pod kontrolu bez novih izbijanja od početka kolovoza.

– Podržavamo održavanje sjednice Stožera za kontrolu i suzbijanje afričke svinjske kuge upravo u ovom trenutku, kada je epidemiološka situacija povoljnija, bolest ove godine stavljena pod kontrolu i kada nema novih pojava zaraze – kazala je županica Nataša Tramišak te podsjetila kako je na području Osječko-baranjske županije u ovoj godini afrička svinjska kuga detektirana na čak 72 objekta. Kao što je poznato, naša županija zauzima strateško mjesto u svinjogojskoj proizvodnji Republike Hrvatske. Više od 33 % svinjskog mesa, na čak 4.683 objekta, proizvodi se upravo kod nas. Stoga je iznimno važno i dalje upozoravati naše uzgajivače da virus afričke svinjske kuge nije nestao iz okoliša, već je i dalje prisutan te da se moraju pridržavati svih epidemioloških i biosigurnosnih mjera. Važno je ponovno poslati jasnu poruku da su upravo sami uzgajivači ti koji mogu spriječiti ulazak virusa na svoja gospodarstva te zaustaviti njegovo ponovno pojavljivanje i širenje – poručila je županica.

Svima je zajednički interes zaštititi svinjogojsku proizvodnju na području Osječko-baranjske županije, cijele Slavonije, a time i cijele Hrvatske, te se vratiti na brojke koje smo imali prije prvog izbijanja bolesti. Trenutačno na našem području imamo nešto više od 306.000 svinja i ključno je zaštititi cijeli taj svinjski fond.

– Još jednom zahvaljujem ministru poljoprivrede na svim naporima koje Ministarstvo ulaže u sprječavanje novog vala epidemije, na podizanju razine biosigurnosti na našim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima te na pomoći onima koji su ostali bez svojih svinja kako bi ponovno pokrenuli uzgoj i kako bismo zajednički nastavili povećavati svinjski fond – zaključila je županica Tramišak.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić ponovio je i pravila za svinjokolje: u zonama ograničenja 1, 2 i 3 svinjokolju je potrebno prijaviti nadležnom veterinaru najmanje 48 sati ranije, nakon čega će on unutar 24 sata obaviti obvezni klinički pregled svinja. Tijekom provedbe nužno je strogo se pridržavati svih propisanih biosigurnosnih mjera koje su detaljno objavljene na našim službenim stranicama. Meso dobiveno klanjem za vlastite potrebe, kao i meso kupljeno u trgovini pa prerađeno kod kuće, ne smije se prodavati niti stavljati u promet. Gospodarstva koja žele prodavati meso i mesne prerađevine moraju registrirati dopunsku djelatnost i postati registrirani objekti, čime postaju profesionalni subjekti za koje vrijede sva propisana zakonska pravila – poručio je ministar Vlajčić.