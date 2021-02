Skupštini Osječko-baranjske županije

Na današnjojraspravljalo se o nekoliko zanimljivih tema, a županje na tiskovnoj konferenciji izdvojio dva velika projekta: izgradnjuRDC je ogroman projekt vrijedankoji ćepoljoprivrednu proizvodnju malih proizvođača kako bi bili konkurentniji na tržištu. Pročelnica Upravnog odjela za poljoprivreduistaknula je kako je riječ o projektu poljoprivredne infrastrukture od posebnog značaja za OBŽ.Gradit će se u, a sutra (petak) potpisuje se ugovor za prvu fazu. Ona će obuhvatiti smještajne kapacitete u ULO režimu i u dinamičkoj atmosferi ukupno 2910 tona. O toga seodnosi na ekološku proizvodnju, dok je 220 tona osigurano za konvencionalnu proizvodnju.Prostor sadrži i dio namijenjen, tako da ukupni kapacitet RDC-a iznosi. Objekt će se prostirati na više od 8000 m2, gradi se u Industrijskoj zoni u Nemetinu, a očekuje se da će izgradnja započeti ubrzo po potpisivanju ugovora.Na krovištu će biti postavljenakoja će proizvoditi energiju potrebnu za rad RDC-a, a višak energije će se isporučivati u električnu mrežu. To će imati i dobre posljedice po zaštitu okoliša jer će se smanjiti ispuštanje CO2 u atmosferu.Wendling je dodala i kako će RDC pružitijer je planirano, dok će jošbiti zaposleno na određeno vrijeme ovisno o dinamici pristizanja voća i povrća.U studiji izvedivosti utvrđena je okvirna cijena koliki bi bio trošak za korisnike RDC-a a on iznosipo kilogramu za skladištenje i pripremu za izlazak na tržište do krajnjeg potrošača.Drugi veliki projekt o kome se raspravljalo na sjednici Županije je izgradnja. Kroz desetak dana odabrat će se izvođač radova, a potom, kada isteknu žalbeni rokovi, s njim će se potpisati i ugovor. GC će zamijeniti postojeći sajamski prostor na Pampasu koji će se kompletno preseliti u novi objekt.Novi GC nalazit će se na S cesti između. Anušić je naglasio kako je riječ omodernom objektu koji neće biti isključivo sajamski prostor, već uključuje i druge sadržaje, potporne institucije u gospodarstvu, poduzetništvu i obrtu, znanstvene institucije... Plan je u novom prostoru imati gospodarske aktivnosti kroz cijelu godinu, a ne samo od sajma do sajma. Rok za dovršetak radova na GC-u je godinu dana.