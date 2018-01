Osječko-baranjske županije

Regionalnog distributivnog centra voća i povrća

Ivan Anušić

Slavonska jabuka, Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo

Poljoprivrednog i Prehrambeno-tehnološkog fakulteta

HGK

lokacija za izgradnju

Industrijske zone Nemetin

plaćati

tri godine realan

snažniji akteri

Regionalnog distributivnog centra

preradu i skladištenje

nove sustave hlađenja

zadovoljiti potrebe

40 milijuna kuna

Tekst: Osijek031.com

Foto: Čist račun

U prostorijamaodržana je prva sjednica Tima za provedbu projekta izgradnjeTim čine župani njegovi najbliži suradnici iz Županije te predstavnici klastera, dekaniu Osijeku te predstavniciČlanovi Tima na sastanku su upoznati s do sada poduzetim aktivnostima .Osigurana jena područjuna parceli površine preko 2 ha na kojoj je Županija zasnovala pravo građenja, a postoji mogućnosti zasnivanja prava građenja i na susjednoj parceli.Sukladno zaključenom Ugovoru s Gradom, OBŽ ćeGradu naknadu za pravo građenja, a izgradi li se Regionalni distributivni centar za voće i povrće tijekom iduće tri godine, kao što je planirano, zemljište će Grad prenijeti u vlasništvo Županiji bez naknade.Župan Anušić istaknuo je kako je rok izgradnje od, a usporedno će se raditi u dva smjera: prikupljanju stručnih mišljenja za izradu projektnih zadataka te okupljanja proizvođača u jednu proizvođačku organizaciju.Udruživanjem u organizacije, proizvođači postajus mogućnošću utjecaja na formiranje trendova i cijena na tržištu, čemu u prilog govore i primjeri dobre prakse iz susjednih zemalja. Kako smo već pisali , projektuključivat će najsuvremenije tehnologije vezane uz. Osim dugo najavljivane ULO hladnjače, on će sadržavati iu skladu s najvišim tehnološkim standardima, liniju za brzo smrzavanje, komore u minus režimu, sušaru, sortirnicu, pakirnicu, brojna skladišta, tehnološki park koji će biti namijenjen malim proizvođačima radi probne pripreme proizvoda za tržištete druge neophodne sadržaje.Izgradnja Regionalnog distributivnog centra trebala bimalih proizvođača. Budu li se potrebe za skladištenjem povećavale, povećati će se i kapacitet centra jer je on već u startu zamišljen tako da ima mogućnost modularne nadogradnje.Izgradnja i opremanje tog objekta koštat će oko, a sredstva će doći dijelom iz Županije, a dijelom iz fondova EU. Građevinska dozvola trebala bi se ishoditi ove godine, a realizacija projekta započela bi 2019.