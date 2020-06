Gospodarski centar

nove poslovne infrastrukture

gospodarsku vidljivost regije

unaprijediti

Osječko-baranjske županije

Osječko-baranjska županija

Grada Osijeka

unaprjeđenju poslovnih pomoćnih usluga

128.000 m2

56.000 m2

„S“ ceste Osijek

9 zatvorenih objekata – 5 sajamskih hala, poslovni centar, kongresni prostor, multifunkcionalna zgrada i garaža s 500 parkirnih mjesta

multifunkcionalni izložbeni prostor

10.000 m2

prilagodbe veličini

multifunkcionalna zgrada

4.950,00 m2

izgradnja garaže

dvije faze.

prijave na EU fondove

500 milijuna kuna.

7.447.000,00 kuna

novi prostor za poslovanje poduzetnika

Tekst i foto: OBZ.hr

ima za cilj razvojkoja će podićipoduzetničku klimu, osigurati prostore za gospodarske manifestacije i sajmove, kongresna događanja te time povećati gospodarsku aktivnost, a i šire. Inicijator i nositelj projekta je, a zemljište na kojem će se graditi je u vlasništvu. Projekt će doprinijetikao i osigurati infrastrukturu za osnivanje, razvoj i širenje poslovanja i povećati promicanje poduzetništva u društvu kroz poboljšanje poduzetničkih vještina.Gospodarski centar prostirat će se na površini odzemljišta, odnosnoneto poslovnog prostora, a bit će smješten u blizini. Zamišljen je kao kompleks odSajamske hale predviđene su kaokroz pet povezanih zgrada između kojih su otvoreni izložbeni prostori. Hale su koncipirane s mogućnošću prilagodbe veličini i zahtjevima događaja.U poslovnom centru koji će se prostirati napredviđen je prostor za obrte i proizvodne djelatnosti, poslovni prostor, prostor za star up i inkubator.Niz kongresnih dvorana imat će mogućnostkongresa (maksimalno do 2000 mjesta).Prva zgrada za koju se građevinska dozvola očekuje tijekom sljedećih mjesec-dva dana jekoja će se prostirati na površini odsastojat će se od prostora za start up poslovanje, inkubatora, kongresnog (do 1500 sjedećih mjesta) i sajamskog prostora (do 3000 m2), koncertnog prostora i ugostiteljskih sadržaja.Za potrebe korisnika i posjetitelja Centra predviđena jena 10 etaža s 500 parkirnih mjesta kao i izgradnja 500 vanjskih parkirnih mjesta.Gradnja Gospodarskog centra će se odvijati uPočetak izgradnje bit će nakoniz ITU mehanizma do kraja 2020. godine, odnosi se na izgradnju multifunkcionalne zgrade te uređenje vanjskog izložbenog prostora, izgradnju trga, parkirališta kao i uređenje krajobraza. Procijenjena vrijednost investicije prve faze izgradnje iznosi 40 milijuna kuna.U drugoj fazi planirana je izgradnja ostalih sajamskih hala, poslovnog centra, kongresnih dvorana i garaža koji se prostiru na ukupno 51.000 m2. U ovoj fazi nastavit će se i uređenje vanjskih izložbenih i demonstracijskih prostora, pristupnih cesta i puteva te sadržaja za posjetitelje na zelenim površinama. Procijenjena ukupna vrijednost investicije prema novim procjenama projektanta iznosiVažno je napomenuti kako je Gospodarski centar projektiran na principu održive gradnje i zaštite okoliša korištenjem obnovljivih izvora energije na principu gotovo nulte energije u zgradama.Izrada projektno-tehničke dokumentacije vrijedna jeod kojih je 85% bespovratnih EU sredstava u završnoj je fazi za multifunkcionalnu zgradu 1.Izgradnjom Gospodarskog centra osigurat će se, otvoriti potencijal za 500 novih radnih mjesta u prostoru poslovnog centra, dolazak novih domaćih i stranih investitora u osiguranu infrastrukturu, osigurati prostor za regionalne i međunarodne sajamske i druge manifestacije u svim granama gospodarstva, te prostor za kongresna događanja, čiji kapaciteti trenutno nedostaju na cijelom ovom području, odnosno postojeća infrastruktura je nedovoljna za zahtjevnija međunarodna događanja. Uz prometnice, dobro opremljena i razvijena poduzetnička infrastruktura, blizina europskih država i brzi pristup međunarodnim tržištima bit će pozivnica i poticaj domaćim i stranim poduzetnicima za poslovanje kako u Osječko-baranjskoj županiji, tako i ostalim slavonskim županijama, koje će izgradnjom ovog kompleksa imati mogućnost za poslovanje, te neposrednu promociju i prodaju vlastitih proizvoda, predstavljanje vlastitih resursa i kapaciteta, širenje tržišta stvaranjem novih poslovnih partnerstava na kongresnim događanjima i međunarodnim sajamskim manifestacijama.Važnost ovog projekta ogleda se i u mogućnostima brendiranja Osijeka i Osječko-baranjske županije u smislu pozitivnog i poticajnog poduzetničkog okruženja.