Riječ je o iznimno vrijednom projektu za koji je inicijativa potaknuta prije petnaestak godina. Krematorij je prilagođen postojećoj zgradi mrtvačnice i trenutačnoj infrastrukturi, tako da smo bitno smanjili trošak izgradnje. Uz krematorij, obnovljena je i mrtvačnica s novim digitalnim uslugama

Tekst: Osijek031.com

Foto: Osijek.hr

U Osijeku s radom započinjedrugi po redu u Hrvatskoj, u čiju jeuloženo, a projekt je u cijelosti financiraoPrveobavit će se već sutra, izvijestili su na današnjoj tiskovnoj konferenciji zamjenik gradonačelnikai direktor tvrtke Ukop d.o.o.Osječki dogradonačelnik kazao je kako se Grad odlučio za ovaj projekt pratećisugrađana te kako je izgradnjom krematorija postavljen novi komunalni standard, ne samo grada Osijeka nego cijele“, naglasio je Piližota dodavši kako će za građane Osijeka i okolice trošak kremacije biti gotovo dvostruko jeftiniji nego do sada.Naime, cijena kremacije u Osijeku iznosit ćei obuhvaća uslugu preuzimanja pokojnika, obavljanje potrebnih evidencija i pregleda, kremacijski lijes, urnu, posebne plastične vreće te sam postupak kremacije. Troškovi kremacije u Zagrebu iznosili sujer su uključivali trošak prijevoza urne i pokojnika.Direktor "Ukopa"pojasnio je kako su za provođenje postupka kremacije obučena, a prvo je testiranje obavljeno već pri preuzimanju kremacijske peći i to spaljivanjemiz osječkog KBC-a.Osim toga, Ukop je dobio i novouređenumrtvačnicu,za urne, grobni prostor po uzoru na američka groblja gdje će posljednja počivališta biti označenate obnovljenu infrastrukturu.Obzirom da jeinačica klasičnog pokopa oko, u Gradu očekuju kako će se velik dio ljudi u krugu od 100 kilometara odlučiti za uslugu kremiranja u Osijeku, osobito uzimajući u obzir brojne upite građana unazad zadnje dvije do tri godine ali i porast trenda kremacije u Europi. Naime, u Njemačkoj je postotak kremiranih pokojnika oko 50%, jednako kao i u Zagrebu, u Sloveniji 88%, a u Švedskoj se pak 95% pokojnika kremira.