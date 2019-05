Osječka gradska tvrtka Ukop d.o.o.

Pri upravljanju grobljima važno je, osim održavanja komunalne infrastrukture i uređenja, kontinuirano pružati nove sadržaje i usluge. Groblja trebaju biti ogledala kulturno-povijesne baštine i razvijati se kroz turističku djelatnost. To je trend u Europi koji će Osijek zasigurno popratiti, jer uistinu ima što i ponuditi. Na nama je da te projekte realiziramo i iskoristimo njihov turistički potencijal

domaćin je specijalizirane konferencije o grobljima - Pannonian Cemetery Days , koja se po prvi put održava u kontinentalnom dijelu Hrvatske.Na dvodnevnoj konferenciji okupilo se više odiz Hrvatske i okolnih zemalja, predstavnika komunalnih tvrtki, gradova, općina i drugih institucija koji razgovaraju o upravljanju grobljima i financiranju infrastrukture, o grobljima kao turističkom potencijalu, hortikulturnom oblikovanju te potrebi standardizacije prostornog uređenja i procedura.Jedna od tema skupa je i kako spojitiu kontekstu groblja kao mjestaali i financiranja infrastrukturnih radova, održavanja i gradnje novih zgrada. Osječki dogradonačelnikpodsjetio je da je, zbog povijesno kulturne vrijednosti groblja Svete Ane , postalo članicom, koja imaju značajnu kulturno-povijesnu baštinu, a koje ima samo 155 članova. Jedan od planiranih projekata koji uskoro kreće u realizaciju je „“ – projekt obnove Aninog groblja u okviru revitalizacije kulturne baštine koji će se financirati iz EU fondova.“, zaključio je Piližota u svom izlaganju.Najzanimljivija tema na konferenciji bilo je predstavljanje, čime će Osijek postati drugi grad u Hrvatskoj, poslije Zagreba, koji će nuditi usluge kremiranja. Kako je rekao direktor osječkog Ukopa, za krematorij u Osijeku postoji idejni projekt, glavni projekt je u izradi, a Ministarstvo zaštite okoliša je izdalo potrebne dozvole za izgradnju krematorija koji će s radom započeti početkom iduće godine.Projekt je vrijedan okoa nalazit će se u zgradi mrtvačnice nakoja će se potpuno preurediti kako bi se u nju postavila. Uz izgradnju spalionice, doći će i do infrastrukturnih prilagodbi najvećeg osječkog groblja jer se gradi poseban prostor gdje će se odlagati urne s pepelom. Urna će se moći pokopati u kolumbariju ili u klasičnoj grobnici, a izgradit će se iza posipanje pepela za one koji prah svojih najmilijih žele vratiti prirodi.Ostrički ističe da se u taj projekt krenulo jer je usluga kremiranja sve traženija u svijetu (od 30 do čak 90%, ovisno o pojedinoj državi), a i u Osijeku je sveza takvom uslugom zbog financijskih razloga: kremacija će biti jeftinija od klasičnog pokopa. Očekivanja su da će osječki krematorij pokrivati potrebe u krugu oko 100 kilometara, a postoji i mogućnost suradnje s komunalnim poduzećima iz drugih država.