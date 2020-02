tvrtka Ukop

Tekst: Osijek031.com

Foto: Google maps, Ilustracija

Iako je na prošlogodišnjoj konferenciji o grobljima - Pannonian Cemetery Days - gradskapredstavila projekti najavila kako će s radom započeti početkom ove godine, to se ipakTvrtka je za projekt krematorija osigurala oko, izrađeni su idejni projekt te potom i glavni projekt, aizdalo je sve potrebne dozvole za izgradnju krematorija. Natječaj je raspisan i u ovom se trenutku radi na odabiru dobavljača.Direktor osječkog Ukopau razgovoru za Glas Slavonije istaknuo je kako Ukop planira nabavitina tržištu s najboljimkarakteristikama čime će Osijek postatiu Hrvatskoj, poslije zagrebačkog Mirogoja, koji će nuditi usluge kremiranja.Krematorij će se nalaziti u zgradi mrtvačnice na Centralnom groblju koja će se potpuno preurediti kako bi se u nju postavila. Uz izgradnju spalionice, izgradit će se igdje će se odlagati urne s pepelom, a bit će omogućeno i zbrinjavanje patoloških ostataka iz bolničkih ustanova. Urna će se moći pokopati u kolumbariju ili u klasičnoj grobnici, a izgradit će se i poseban ružičnjak za posipanje pepela za one koji prah svojih najmilijih žele vratiti prirodi.Ukop je u ovaj projekt krenuo jer je usluga kremiranjau svijetu, a i u Osijeku je sveza takvom uslugom zbog financijskih razloga: kremacija će bitiod klasičnog pokopa, prije svega zbog uštede na troškovima prijevoza do Zagreba koji su gotovo jednaki troškovima same kremacije.Kad je u pitanju sama cijena kremiranja, očekuje se kako se ona neće razlikovati od cijene kremiranja u Zagrebu. Osnovni troškovi, koji uključuju opremu za lijes, osmrtnice, poslugu za prijevoz, aranžman lijesa itd. iznose odna više.Očekuje se da će osječki krematorij pokrivati potrebe u krugu od 100 kilometara.