Tekst i foto: Osijek031.com

Jedan odna području grada, izgradnjana, privodi se kraju.Izgradnja krematorija vrijednog više odzavršena je u prosincu prošle godine, no prije nego što se objekt pusti u rad, potrebno je obavitikako bi se vidjelo je li kremacijska peć. Probni rad potrajat će nekoliko dana, nakon čega će krematorij započeti s radom. To bi se, okvirno, trebalo dogoditi u drugoj polovici siječnja. Kako smo već pisali , osječki krematorij bit će tek drugi u Hrvatskoj, nakon onoga nanabavila je najmoderniju peć na tržištu s najboljim ekološkim i ekonomskim karakteristikama. U krematoriju će se organizirati i zbrinjavanje patoloških ostataka iz bolničkih ustanova.Krematorij će se nalaziti u zgradi mrtvačnice koja je potpuno preuređena kako bi se u nju postavila kremacijska peć. Uz izgradnju spalionice, izgrađen je i poseban prostor gdje će se odlagati urne s pepelom. Urna će se moći pokopati u kolumbariju ili u klasičnoj grobnici, a izgradit će se i posebanza posipanje pepela za one koji prah svojih najmilijih žele vratiti prirodi.Kremacija će bitiod klasičnog pokopa jer više neće biti troškova prijevoza do Zagreba. Osnovni troškovi, koji uključuju opremu za lijes, osmrtnice, poslugu za prijevoz, aranžman lijesa i slično, iznose oko 3.000 kuna. Očekuje se da će osječki krematorij pokrivati potrebe u krugu od sto kilometara.