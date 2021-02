novom stadionu i kampu NK Osijek

Tekst: Osijek031.com

Video: Roko Poljak

Foto: Screenshot video

Radovi nana Pampasu nastavljaju se. Zimski uvjeti malo su ihali, kako kaže poslovica iz nekih drugih vremena, „“. Ili, u ovom slučaju, izgradnja...Prije nekoliko dana na YouTubeu se pojavio posljednji iz serije kratkih video spotova koji dokumentiraju napredak radova na budućem stadionu osječkog prvoligaša. Video je snimljen dronom i lijepo se vidi koliko suDakle, početkom veljače stanje je takvo da su(istočna i sjeverna) natkrivene, treća (južna) je pri kraju ali još nije natkrivena, dok najsporije napreduju radovi na zapadnoj tribini, ali obzirom da je onai s najviše sadržaja, to je bilo i za očekivati.Podsjetimo, na Pampasu se gradi stadionski kompleks koji obuhvaća. Stadion je kapaciteta, cijena izgradnje je oko, a planirani rok dovršetka je lipanj ove godine (iako će to vjerojatno biti nešto kasnije).Riječ je oi jedinom potpuno natkrivenom stadionu u Hrvatskoj s mnoštvom zanimljivih rješenja i sadržaja: Stadion će tako imati veći broj ulaza, prva dva reda tribina bit će luksuzna mjesta udaljena svega nekoliko metara od igrališta ali i s posebnom cijenom ulaznica, iznad zadnjeg reda tribina nalazit će se sky promenada s bogatom gastro ponudom, a stadion će nuditi i luksuzne sadržaje poput sky boxova, saune i jacuzzija iz kojih će se također moći pratiti utakmice.Na stadionu je predviđen prostor za brojne prateće objekte, od Škole nogometa NK Osijek, svlačionica, smještajnih kapaciteta za igrače izvan Osijeka, wellnes i fitness centra te velik broj ugostiteljskih objekata.Još samo da NK Osijek konačno osvoji titulu prvaka Hrvatske pa da iduću sezonu otvore kako to dolikuje prvaku –, nastadionu kakvoga zasad nema u Hrvatskoj ni šire.