Tekst i foto: Osijek031.com

Od prvog danalokotom jedosadašnji prilaznovogu Strossmayerovoj ulici u Osijeku, piše 24sata Daljnji ulaz građevinskim strojevima i svima ostalima do stadiona zabranio je, vlasnik zemljišne parcele preko koje se do sada obavljaodo mjesta na kojemu se gradi stadion.Iako Vlašićrazloge zašto je to učinio, doznaje se kako je ugovor o najmu parcele koji je sklopio sa Udrugom Škola nogometa NK Osijek istekao sa zadnjim danom prošle godine, a novi nije sklopljen. „“, kratko je rekao Vlašić.Iz kluba su poručili kako je s Vlašićem u ožujku prošle godinesklopila ugovor onekretnine u Strossmayerovoj ulici zado gradilišta novog stadiona. Dogovorena cijena najma bila jegodišnje. Sa Vlašićem se razgovaralo 5. siječnja ove godine, kada su ga pregovarači zamolili da se ugovorpo istoj ranije dogovorenoj cijeni. No, on to nije želio inzistirajući da investitor od njega, a ne samo onaj dio koji se koristi za prilaz. Vlašić je klubu poslao pismo namjere u kojem je ponudio Udruzi otkup ukupnopo cijeni od. Tvrdio je da mu je investitor obećao otkupiti spomenuto zemljište i to upravo po toj cijeni iako u klubu tvrde kako je ta cijenaod realne cijene za to zemljište pa se može zaključiti da se investitora tako pokušalo“, stoji u odgovoru kluba.Grad je u međuvremenu dao suglasnost na novu prometnu regulaciju prilaska gradilištu stadiona preko naseljene Strme ulice. Ta suglasnost na snazi je od. Ta će ulica morati bitiprometovanju kamiona zbog straha da bi teški građevinski strojevi narušili nasip na Dravi izgrađen kao zaštita od poplave, a to će učiniti tvrtka Eurokamen, koja je glavni izvođač radova na stadionu.“, rekli su u Eurokamenu.