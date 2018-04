Nogometni klub Osijek

San definitivno postaje java!će najkasnije 2020. godine, a moguće je i krajem 2019., dobiti! Njegova će lokacija biti nagdje će se graditi i budućiNajveći sportski infrastrukturni projekt u Slavoniji i Baranji predstavljen je upred velikim brojem predstavnika klupskih ste izazvao veliku znatiželju ne samo onih koji navijaju za NK Osijek i simpatiziraju najpoznatiji sportski brand na ovim prostorima.Potpuna revitalizacija Pampasa Dakle, moći ćemo u bliskoj budućnosti govoriti o Pampasu kaoi novom osječkom trgu jer slijedi potpuna revitalizacija toga dijela grada. Stadion će neupitno biti zamašnjak razvoja okolnoga prostora u zelenu sportsko-rekreacijsku zonu. Naukupne površine stvara se nova urbana sredina uz rijeku Dravu, a u budućim planovima spominje se i proširenje popularne Promenade… Prestali smo sanjati, sada smo ovo živimo. Vrijednost cijele investicije procjenjujemo na, a financijer je, dakako, NK Osijek. Želim da stadion živie, zato smo se, između ostaloga, odlučili za Pampas. Također i zbog spoznaje da je u „prstenu“ javnog gradskog prijevoza, kao i uslijed činjenice da je jednostavno bolji od svih ostalih lokacija koje smo razmatrali. Jasno je da će pritom biti otvorena i brojna nova radna mjesta, NK Osijek već sada zapošljava oko 120 ljudi, a vjerujem da će ta brojka biti i 50 posto veća s budućim sadržajima na novom stadionu i pripadajućem Kampu, istaknuo je predsjednik Uprave NK Osijek i njegov suvlasnik Ivan Meštrović. Nitko u Hrvatskoj ovo nije ni pokušao napraviti! Što se tiče same izgradnje budućeg kompleksa, realno je za očekivati da će posao dobiti domaće tvrtke, što je Meštrović i ranije naglašavao i takav mu je, općenito, pristup u svemu što se tiče Kluba… Gradit će ga onaj tko bude ispunjavao uvjete iz natječaja, no činjenica je da je sve ono što se do sada radilo otkako smo preuzeli vlasništvo djelo osječke pameti i osječkih ruku. To se odnosi i na samo vođenje Kluba, kao i na projektiranje stadiona, odnosno Kampa koji postaju jedna cjelina. Osim toga, stadion će biti u službi građana, simbol i ponos našeg grada kojega ćemo svi rado pokazivati gostima i turistima koji će dolaziti u Osijek. Pitali su novinari klupskog predsjednika hoće li ovakvi infrastrukturni poduhvati značiti da će se na novom stadionu proslaviti i naslov državnog prvaka? Puno je teže izgraditi Kamp i stadion nego osvojiti Prvenstvo, što je u Hrvatskoj uostalom i dokazano. Titule je osvajalo nekoliko klubova, a ovakav projekt nitko kod nas još nije napravio. A ukoliko nam se još uz to posreći da u idućem razdoblju postanemo i prvaci, daj Bože, nitko sretniji od nas!Upečatljiva i inspirativna arhitektura U sklopu infrastrukturnih radova, bit će, a u perspektivi ćemo imati cjelovito prometno rješenje, pa će ova lokacija biti povezana s glavnim gradskim i međugradskim prometnim arterijama. Do Pampasa će se, dakako, postojati i pješački prilaz. Za one koji će dolaziti automobilima, predviđeno je 750 parkirnih mjesta te još 150 za VIP goste. Posebno naglašavamo upečatljivu prepoznatljivu i inspirativnu arhitekturu. Buduće nogometno zdanje bit će potpuno natkriveno, izgrađeno po najvišim standardima UEFA-e. Ulazit će se na razinu terena, što će predstavljati neponovljivi i jedinstveni navijački doživljaj u Hrvatskoj! Podrazumijavaju se i najviši standardi sigurnosti, a bit će potpuno pristupačan i osposobljen za invalide, odnosno osobe smanjene pokretljivosti. Predviđene dimenzije novoga stadiona su 188x150 metara i bit će u visini sedmerokatnice (22,5 metara). Gledanje utakmice iz saune i jacuzzyja! Riječ je prvenstveno o funkcionalnom objektu s velikim brojem ulaza, neposrednom blizinom terena i puno boljim doživljajem utakmice za sve nazočne. Kapacitetom od 12.000 mjesta svakako će biti itekako komforan. Jedinstven je i po tomu što će imati saunu, jacuzzy i champagne lounge u sklopu VIP tribine, 70 mjesta za invalide, press ložu za stotinjak novinara s vrhunskim uvjetima za rad izvjestitelja, VIP prostor sa 450 mjesta i još 100 u Sky boxu. U sklopu stadiona će biti SPA sadržaji: fitness, sauna, masaža i SPA apartman na tribini sa saunom i jacuzzyjem. Što se ostalih sadržaja tiče, bit će otvoren Fan shop, ugostiteljski prostori i Sky promenada s gastro osvježenjima, mobilnim fan-cornerima za neometano praćenje utakmice i uživanje s društvom.Izvor pozitivnih gradskih vibracija Sve će biti prilagođeno pravoj obiteljskoj priči, da se na stadion i na utakmice dolazi s prijateljima, obitelji, da to bude mjesto okupljanja i djece i njihovih baka i djedova. No, isto se odnosi i na poslovnu orijentaciju, kada je riječ o partnerima, sponzorima, turistima… Bit će to, dakle, svojevrsni sportski grad u kojem će se susretati sugrađani raznih generacija, po možemo govoriti o istinskom izvoru pozitivnih gradskih vibracija. Što se tiče samoga Kampa, gradit će se sedam terena, od toga su dva grijana i dva s hibridnom travom, tako da će svi oni koji će trenirati u Nogometnom klubu Osijek imati zaista vrhunske uvjete za rad. Prestali smo sanjati i počeli doživljavati. Zaslužili smo!Danas, točno u podne, u, predsjednik upravepredstavio je izgled novog stadiona kluba koji se gradi u sklopu nogometnog kampa na Pampasu Tijekom svoje jednosatne prezentacije Meštrović je pojasnio kako je Pampas odabran kao lokacijaiz više razloga: nova lokacija nalazi se u širem centru grada, odlično je prometno povezana u prsten gradskog prijevoza ali i ono najvažnije – omogućit će da stadion i kamp budu iskorišteni i na raspolaganju građanima i sportašima 365 dana u godini.Što se stadiona u Gradskom vrtu tiče, on će ostati u upotrebi jer će ga koristiti nogometaši Osijeka 2, što znači da će Osijek biti jedan od rijetkih gradova koji ima dva stadiona kapaciteta više odNovi stadion bit će kapacitetai bit ćeali i šire. U izgradnjuće se, što će biti jedna od najvećih privatnih investicija u Osijeku od rata naovamo. Osim glavnog terena, na prostoru Pampasa nalazit će se i sedam terena za polaznike nogometnog kampa, na različitim podlogama.Stadion i kamp će imatiza djelatnike i goste objekta. Stadion će biti natkriven, a uključivat će mnoštvo sadržaja, od sky promenade preko VIP boksova u kojima će se nalaziti sauna, jacuzzi i slični sadržaji koji će biti namijenjeni svim građanima i koji će se moći iznajmiti po povoljnim cijenama.Objekt će imati i svoj, a tu će biti i fan shop, muzej sporta, uredske prostorije i brojni drugi sadržaji zahvaljujući kojima će biti otvoren svaki dan za posjetitelje bez obzira na (ne)održavanje utakmica. Svi sadržaji novog stadiona bit će prilagođeni najstrožijim UEFA-inim propisima, od parkirališta do sanitarija.Posebna pozornost bit će posvećenakoji će okruživati stadion a čija će funkcija biti privući gledatelje da dolaze na stadion prije utakmice, druže se i ostaju tamo i nakon utakmice. Trg će biti i mjesto pogodno za različite kulturne, umjetničke i druge sadržaje.Meštrović je istaknuo kako je naziv nogometnog kampa Pampas, dok ime stadiona još. Postoje: da stadion iznajmi neki sponzor čije će ime stadion nositi (poput Allianz Arene u Minhenu) ili da se održi referendum među građanima koji bi predlagali najbolje ime, a onda bi se registrirani članovi kluba odlučili za pobjednika.I ono što je također važno: iako je rok za dovršetak, Meštrović je obećao kako će on i njegovi suradnici dati sve od sebe da to bude dovršeno već za 18 mjeseci, odnosno do kraja 2019. godine.U svakom slučaju, Osijek će u dogledno vrijeme dobiti reprezentativan objekt kakvog nema u krugu od 500 kilometara i s kojim će se grad i regija moći ponositi.