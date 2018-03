nezadovoljstvom

Apsolutno ne prihvaćam nekakvu sintagmu ili rečenicu da smo u nekakvoj krizi. Rezolutno ću vam reći, kumulativno gledajući, da je NK Osijek broj jedan klub u državi. Naime, pogledajte samo lepezu našega djelovanja. Neki su fokusirani isključivo na rezultat prve momčadi, koja je, istina, jedan od najvažnijih elemenata u funkcioniranju Kluba, ali nije jedini. One koji su, uvjetno rečeno, nezadovoljni našim rezultatima, samo bih podsjetio da smo sa osvojenih 41 bodom u 24 odigrana susreta ostvarili drugi najbolji učinak u posljednjih deset godina, računajući isto razdoblje svake sezone. To smo uspjeli nadmašiti samo tijekom prošle sezone kada smo imali 44 boda nakon istog broja utakmica. Prijašnjih godina nismo bili niti blizu ovakvom učinku, niti nam je plasman bio među četiri najbolje momčadi. Dakle, ni blizu nema mjesta ni za kakav pesimizam, niti za priču o nekakvom rezultatskom podbačaju, negativnoj atmosferi i klimi oko cijeloga Kluba

Ne smijemo zaboraviti ljeto prošle godine

Nogometni klub Osijek je puno više od rezultata na tablici, riječ je o pokretu u kojemu uživaju i oni kojima nije presudan plasman na tablici

Zorana Zekića:

Riječ je o glasnoj manjini, ali budemo iskreni, kada se Zekić nakon trijumfalnog prolaska PSV-a ljetos popeo na ogradu ispred Istoka, da smo tada doveli javnog bilježnika na stadion i da smo se trebali izjasniti da Zorana Zekića želimo za doživotnog trenera NK Osijek, vjerojatno bi to učinila ogromna većina gledatelja, njih 99 posto. Meni koji vodim ovaj projekt nije cilj nikakva destabilizacija Kluba niti na jednom polju. Nije nam isključivo cilj sportski rezultat na uštrb svega onoga pozitivnoga što kontinuirano radimo.

Mi ćemo u Kamp i novi stadion uložiti 35 do 40 milijuna eura, a izgradnja stadiona će početi paralelno s građevinskim radovima na Pampasu. Da sam oportunist, zar mislite da nisam mogao odgoditi to pitanje novoga stadiona i značajno povećati ulaganju u osnaženje naše momčadi i potrošiti te silne desetke milijuna eura i upustiti se u dvije godine u ravnopravnu utrku za osvajanje duple krune? S proračunom od 20 milijuna eura, u usporedbi s tekućim od 6-7 milijuna, sigurno bi bilo moguće dovesti prava pojačanja. Međutim, moji suradnici i ja nismo ljudi koji traže instant sreću i koji kupuju istu takvu ljubav. Želim da ta ljubav naših navijača i simpatizera prema NK Osijek bude bezuvjetna. Dio navijača to već ima u sebi, no teško je to baš na sve proširiti. Imamo najveći postotak članova navijačkog Kluba i kupljenih godišnjih ulaznica u cijeloj Europi, imajući u vidu broj stanovnika u Osijeku koji više nije ni 100.000. Čak 20 posto građana ima našu člansku iskaznicu, to je kao da se u jednom Berlinu 900.000 ljudi učlani u Herthu! Nadalje, imamo 6.500 godišnjih ulaznica, povlačeći paralelu to je kao da ih neki klub u Zagrebu ima 65.000. Po tomu smo ispred ostalih konkurenata u HNL-u. Podsjetit ću da smo prije moga dolaska na čelo Uprave imali svega 300 prodanih godišnjih ulaznica, pa to usporedimo s aktualnom situacijom…

NK Osijek će biti prvi klub u državi koji će imati apsolutno natkriven stadion, a krenuo je i u izgradnju najmodernijeg kampa. Neke su moje izjave možda nekima zvučale elitistično, kada sam spominjao jacuzzi i saunu iz kojih će biti moguće gledati utakmice, ali sve je to rečeno s razlogom. Na osnovu toga, dogovorio sam sponzorstvo od milijun eura za taj isti stadion s nekim tko je u tomu prepoznao razliku u odnosu na sve ostale stadione! Znate kada se o Osijeku u jednom danu pisalo u medijima sedam zemalja svijeta, kao nakon te izjave? Još samo kada smo eliminirali PSV! Radimo na duge staze, a ne da bismo trenutačno podilazili bilo komu. Ima klubova u Hrvatskoj koji su deset puta bili prvaci Hrvatske, a nisu napravili kamp vrijedan i deset posto onoga što ćemo mi napraviti, a da ne spominjem da kamp nema čak ni naša reprezentacija…



Stadion se neće graditi u Gradskom vrtu

Taj će stadion biti impresivan u svakom pogledu! Osobno sudjelujem u njegovom nastanku, bit ću potpisan i kao njegov koautor. Bitno je istaknuti i da će stadion i Kamp biti približno u isto vrijeme završeni. No, moram reći da mi zbog naše socijalne osjetljivosti ne napuštamo ni Gradski vrt. Na njemu će, nadamo se uskoro drugoligaške utakmice, igrati naša B momčad. Kompletno ćemo izmijeniti i travnjak koji će u potpunom novom izdanju dočekati reprezentativni dvoboj Hrvatske i Senegala. Ne odnosimo se maćehinski prema imovini koja nama apsolutno više ne treba, ali ne dopuštamo da propadne jer taj „mastodont“ više nitko ne bi preuzeo. Ne uzimamo više Gradu iz proračuna 8,5 milijuna kuna kao nekada, nego ih ostavljamo za ostale klubove i sportove.

Prvenstveno zbog nepristupačnosti postojeće lokacije. Također i da bismo izbjegli sumnje skeptičnih kako nećemo ni krenuti u izgradnju stadiona i da nam je isključivo u fokusu izgradnja Kampa i nekog manjeg stadiončića u okviru tog kompleksa. Osim toga, službene utakmice nećemo morati odigravati izvan Osijeka što je također vrlo bitno i ne želimo se dovesti u takvu situaciju. I sada da me pitate želim li da nam novi stadion bude gotov godinu dana prije naših predviđanja, a da ne budemo na kraju ove sezone treći na tablici, odmah bih pristao, a vjerujem da tako razmišljaju i mnogi drugi. Kapacitet novoga objekta će biti 12.000 mjesta, što je po našoj procjeni optimalna brojka. Naime, računam da ćemo imati prosječnu posjećenost 7-8.000 gledatelja u odnosu na sadašnjih 3-3.500. Naime, naša će nova nogometna arena biti mjesto i za druženja, s ugostiteljskim, kulturnim i drugim sadržajima gdje će gledatelji doći prije samoga susreta i neće se odmah razići po njegovom svršetku. Graditi stadion od 20.000 mjesta za dvije ili tri europske utakmice godišnje bilo bi deplasirano. Mislim da je 12.000 sasvim dovoljno i u smislu bolje atmosfere na stadionu i navijanja što bi se na većim tribinama „razvodnilo“. Nije isto kada imate tri ili pet tisuća ljudi u areni koja prima 15.000 ili 12.000 ljudi, to je ipak razlika.

Predvidjeli smo u takvim situacijama osigurati prostor na kojem bi se mogao okupiti veliki broj zainteresiranih koji bi u realnom vremenu, na velikim video-zidovima ili nekim drugim projektorima, prikazavala naša utakmica, a odlično bi se čula i osjetila atmosfera i huk s tribina. A onda poslije susreta, daj Bože nakon pobjede, svi se ostanemo družiti tamo i zabaviti.

Imali smo gotovo 50.000 gledatelja na našim europskim domaćim utakmicama. U dva navrata smo rasprodali sve ulaznice, nisam siguran da bi i Rolling Stonese u Osijeku došlo gledati i slušati toliko publike! Imamo 30 licenciranih trenera u Školi nogometa, a znamo kakvo smo stanje zatekli po dolasku. Nadalje, strahovito smo narasli među pratiteljima na društvenim mrežama, neki naši klupski video-materijali imaju više od tri milijuna pregleda, što također o nečemu govori.

„Ubrizgano“ 140 milijuna kuna!

U protekle dvije godine unijeli smo i u Klub „ubrizgali“ 140 milijuna kuna! Pritom na računima imamo spremna i osigurana sredstva za izgradnju stadiona i Kampa. Te brojke niti jedan gospodarski subjekt na području Osječko-baranjske županije od devedesetih do danas nije zabilježio. Mi smo izvezli svoju pamet i ideju kroz izgradnju Kampa, gdje nam vlada susjedne države financira projekt. Mislite da je lako trošiti njihove novce kroz ono što će raditi hrvatske firme? To je na neki način bila i blaga „ucjena“ s moje strane, na kojoj inzistiram. Kao što inzistiram i na tome da ovaj klub mora imati osječki predznak.

Najlakše je biti kritičar, to svatko može. A povijest je pružila šansu svim tim kritičarima da budu na mome mjestu. Klub je bio u procesu privatizacije i svatko je mogao kupiti dionice. Sve što sam rekao, od dana preuzimanja do danas, sve se i ostvarilo. Inicijalna pokretačka akceleracija mora se nastaviti, želimo to raditi po zapadnjačkom modelu. Rezultatska kriza? Da, ako je u pitanju napad na prvo mjesto, ali naglašavam da ćemo opet igrati Europu, a uz malo sreće se nadam da već na ljeto možemmo izboriti i grupnu fazu Europa lige. Koliko god ja želim sanjati nešto veliko, budimo objektivni i vratimo se u ne baš tako davnu prošlost… Ponovit ću, samo bezuvjetnom ljubavlju prema Klubu, sve ovo može imati smisla. To je naša obveza, svih nas u NK Osijek, da u jedno krajnje pesimistično društvo ubrizgamo dozu optimizma. Sve što radimo je zaista uspjeh i zato tvrdim da smo, kumulativno gledajući, vodeći u državi. Pritom mislim na sve ono što kapitalno poduzimamo u smislu infrastrukture, a ostaje za opće dobro ovome gradu i njegovim građanima, kao i na sve sponzorske ugovore, osigurano financiranje i za iduće razdoblje, brojne marketinške aktivnosti…

Uspjeh ne determinira samo mjesto na tablici

Želim vidjeti zapadnjačku nogometnu kulturu u našoj sredini, radim na tome i neću odustati. U tom kontekstu želim vidjeti suze kada izgubimo, a ne slušati uvrede. Želim i one druge suze, radosnice, na licima navijača kada pobjeđujemo. Želim da imamo više od 1.000 navijača na tribinama i radim na tome i kada je nužna infrastruktura u pitanju jer se slažem da su ovo nehumani uvjeti u kojima se sada kod nas igra nogomet. Samo tražim realnost u prepoznavanju toga.

Ne, nije mi žao. Kakav bih ja to bio čovjek, borac i vođa ovoga projekta kada bih se limitirao bilo čime osim onim najboljim?! Kako mislite da kažem da jurišamo na treće mjesto? Sada to možemo reći, dok smo četvrti na tablici. Dakle, nisam ni neambiciozan, niti sam kukavica, stoga najavljujem borbu za prvaka svake godine dok sam na čelu NK Osijek. Usuđujem se jamčiti europski Osijek svake godine dok sam ovdje! Stabilnost, kontinuitet i vjera u ono što radite je pravi kurs. Mi ni u čemu i nigdje ne zaostajemo. Da smo deveti na tablici, a gradimo Kamp, onda to ne bi imalo smisla, no ovako… Možemo mi biti nezadovoljni izvedbom u zadnjim utakmicama, ali pokažite mi klub koji ima konstantu. I još jedna stvar. Nisu iznad nas klubovi s manjim budžetom od našeg, pa da se zamislimo i preispitujemo radimo li kako treba. Novac vam determinira jako puno stvari, nećemo se lagati. No, gledajmo u globalu što se kod nas radi i tvrdim da svi dobronamjerni mogu biti ponosni.

Slavlje protiv PSV-a nema cijenu

Nismo mi relevatni da važemo gdje je ta granica između nečijeg angažmana i financijske koristi nekog pojedinca u sportskom kolektivu. To je u konačnici individualno, kod nekoga teret, a kod nekoga prednost. Netko će uvijek pružiti maksimum da ga platite i burekom, a ima i onih drugih koji neće biti na toj razini i da primaju stotine tisuća eura. U imidžu jednoga ozbiljnoga kluba je da od svojih igrača stvara zvijezde, barem na lokalnoj razini. Možda je to kod pojedinaca uvjetovalo kontra efekat, ali dečke moramo promovirati ako želimo da budu prepoznati među djecom i da su im idoli na terenu. Inače ne mislim da je itko preplaćen u NK Osijek jer vas pitam koliko košta sreća one noći kada smo igrali protiv PSV-a u Gradskom vrtu i slavili onakav podvig? Trenutna, uvjetno rečeno, blaga razočaranja ne mogu me pokolebati u onome što vjerujem.

Nužno je obaviti određene predradnje za takav stadion kada je u pitanju određivanje njegove lokacije i projektnog rješenja. Imam ideju i dva konkretna plana kako to napraviti, jedan je regionalni, a drugi je multinacionalni. Po povratku iz SAD-a, gdje ću biti s našom nacionalnom vrstom, planiram to predstaviti javnosti, ali to prethodno moram još detaljnije proći s predsjednikom Saveza. No, iz više je razloga objektivno očekivati da bi se takav stadion trebao graditi u Zagrebu ili u njegovoj užoj okolici. Prvenstveno zbog blizine međunarodne zračne luke, kao i zbog smještajnih kapaciteta koji su ipak najveći u glavnom gradu i bio bi ipak kuriozitet da se tako nešto radi izvan metropole.

Start nove Uprave se dogodio kada je Klub bio „debelo“ ispod nule na svim razinama, a to se nerijetko zaboravlja. Ni u jednom segmentu nismo imali neku normalnu i stabilnu situaciju, nego sasvim suprotno. Osim zatečenog duga od 120 milijuna kuna, imali smo „bolesno tkivo“ i u svemu ostalome, što je vezano uz klupsko funkcioniranje. I bilo je jako teško, u ovako kratkom vremenskom razdoblju, ozdraviti Klub po svakom pitanju. Ponosno mogu reći da smo u tomu uspjeli i to je za mene osobno jedno veliko čudo. Momčad nam se nekoliko godina zaredom spašavala u zadnjim kolima, a od davljenika se sada bori za vrh hrvatskog nogometa. Toliko nas je malo dijelilo od senzacije i plasmana u grupnu fazu Europske lige, a pobjede nad PSV-om sigurno su bile i najveće u klupskoj povijesti. I ove sezone smo već sredinom ožujka praktički osigurali Europu, što je ogromna stvar. Mi smo se klubovima koji su bili miljama ispred nas baš u svemu, sada sasvim primaknuli. A tek smo na početku našeg dugoročnog projekta, rekao je Skender.

Nismo imali B momčad, a sada je ona na najboljem putu da se plasira u Drugu ligu. Mlađe kategorije su nam bile pri samome začelju tablice, a sada je sasvim drukčija situacija. Naravno da jednoga dana i mi želimo borbu za naslov prvaka, ali to ne ide preko noći. Počašćeni smo time da neki misle da smo već sada sazrijeli za takve domete, međutim, ipak treba biti strpljiv. Ne kažem da je trenutno četvrto mjesto naš veliki uspjeh, ali ga uspjehom svakako moramo tretirati. Dinamo i Hajduk više od 20 godina imaju takve proračune koje mi još nismo dosegnuli, ali tek smo krenuli u jednu ozbiljnu priču. Primjerice, ako oni godišnje imaju, govorim općenito, desetak milijuna eura na raspolaganju, u zadnjih 20 godina uložili su dvjestotinjak milijuna da bi ostvarili svoje rezultatske ciljeve. Zato mislim da je ovo što smo napravili nadmašilo sva naša očekivanja i postavljene ciljeve.



