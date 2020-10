ne gasi

sedamdesetak posto

ne žele

Fortenova

zaključen

tajna

isplatiti plaće

osam milijuna kuna

četiri mjeseca

odahnuti

Bosni i Hercegovini i Srbiji

nije bila ekonomski isplativa

Premda je u nove pogone njemačka mliječna industrija posljednjih godina imala značajna ulaganja, primjerice u siranu su uložili više od pet milijuna kuna, predsjednik Uprave Meggle Hrvatska Marjan Vučak ljetos je obrazložio odluku o gašenju proizvodnje negativnim utjecajem koje su na poslovanje imali brojni događaji proteklih godina, poput krize aflatoksina i Agrokora, a kulminacija je došla s izbijanjem pandemije koronavirusa. Prema procjenama u kompaniji s tom krizom za ovu godinu očekivan je daljnji pad prihoda, čak za 40 posto, pa su i pozitivni pomaci koji su za ovu industriju u Hrvatskoj u proteklom razdoblju poduzimani, kako je to pojasnio Vučak prije nekoliko mjeseci, u konačnici bili nedovoljni da vlasnici odluče još neko vrijeme čekati

kvaliteti

neće izazvati

435 milijuna litara sirovog mlijeka

Za proizvodnju mlijeka, pak, ova epizoda s Meggleom može imati još pozitivniji ishod ako briga za nastavak rada tvornice u Osijeku koji kontinuirano traje još od 1949. rezultira još većim interesom i posvećenosti oporavku stočnog fonda, za koji su u tijeku natječaji, te se konačno pokrene i udruživanjem farmera radi zajedničkog nastupa

Tekst: Radio Osijek/TM

Foto: Ivana Mandić/Foto-arhiv031

Pročitajte i..

Osječka se mljekara- od 1. siječnja 2021., kada Meggle izlazi iz Hrvatske, tvrtku preuzima Belje plus, doznaje Poslovni dnevnik . Nastavit će suradnju s postojećim kooperantima, a zadržat će iradnika.Iako obje strane jošpotvrditi tu informaciju, list tvrdi da su Meggle i grupacijapostignuli dogovor te da se dogovaraju posljednji detalji ugovora koji bi vrlo skoro trebao biti. Koliko je vrijedna transakcija preuzimanja Meggleove proizvodnje, naravno, poslovna jeKako je ranije u razgovorima sa sindikatima rečeno, Meggle će radnicimaza njihov rad do 31. prosinca, a izdvojio je iza otpremnine, koje su 25 posto iznad zakonske obveze.Time bi, nakonod objave odluke da gasi proizvodnju u Hrvatskoj, farmeri od kojih Meggle otkupljuje sirovo mlijeko, njih oko 280, i zaposlenici konačno trebali. Meggle će proizvodnju na ovom području Europe razvijati u, jer im u Hrvatskoj, kako je uprava tada priopćila,. No ipak će sa svojim proizvodima ostati na hrvatskom tržištu, tako da će i nakon gašenja proizvodnje u prodaji u Osijeku i Zagrebu zadržati dio zaposlenika, njih tridesetak.", piše Poslovni dnevnik Za lokalnu i državnu vlast, koje su intenzivno pratile proces traženja vlasnika za Meggleovu tvornicu, najvažnije je da se očuva proizvodnju u Osijeku, te da nitko od farmera, koji uredno zadovoljavaju sve uvjete pokemijskih i higijenskih kriterija koje mora imati sirovo mlijeko, ne bude pritisnut na prekid poslovanja zbog odluke Megglea.Meggleovo prepuštanje biznisa u Hrvatskoj Belju u stvarnostineke dramatične promjene u odnosima među glavnim igračima u mliječnoj industriji. Dukat i Vindija, naime, najveći su prerađivači, koji zajedno otkupljuju dvije trećine mlijeka s hrvatskih farmi. Prema službenim podacima za prošlu godinu, u Hrvatskoj je proizvedeno ukupno, od čega je 185 milijuna ili 42 posto, otkupio Dukat. Druga je po veličini Vindija s otkupljenih 127 milijuna litara ili 29 posto. Belje, koje ima i vlastite farme, ukupno je lani otkupilo 48 milijuna litara, odnosno 11 posto, dok je Meggle četvrti po snazi, s 25 milijuna litara otkupa i udjelom od 6 posto. Belje, dakle, i dalje, nakon što preuzme osječku mljekaru, ostaje i s povećanim kapacitetom treći po snazi s učešćem od 16 posto, te neće “ugroziti” najveće otkupitelje.", zaključuje list.