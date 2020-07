Marije Vučković

Jutros je u Ministarstvu poljoprivrede održan sastanak ministricesa županom Osječko-baranjskimi predstavnicima mljekarske industrije iziz Osijeka koja je prošli tjedan najavilau Hrvatskoj. Kako smo još jutros izvijestili , donesena je: Meggleodlazi iz Osijeka, otkaz će dobiti svih, a u velikim problemima će se naći i više odMinistrica Vučković nakon sastanka izjavila je da je Meggle donio poslovnu odluku i da ta odluka. Tvrtka Meggle nastavlja suradnju s kooperantima do 31. prosinca, no kooperantijer postoje jamstva mljekarske industrije da će se otkup nastaviti.Ministrica je dodala i kako će Vlada učiniti sve da se proizvodnja nastavi i svih 160 radnih mjestaiako za sada nema plana kako će se proizvodnja nastaviti.Anušić je dodao kako je upoznao i premijeras ovim problemom te je dobio obećanje da će se on osobno založiti za rješavanje ovog problema zajedno s ministarstvom, Vladom i Upravom Meggle.