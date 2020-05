Grad Osijek

Tekst: Osijek031.com

Foto: Ivana Mandić/Foto-arhiv031

Kao što je dobro poznato,je do 1. travnja ove godine imao ugovor kojim je građanima omogućenobez naknade, odnosno Grad je financirao iznos provizije pri naplati računa.Međutim, kako smo već pisali , 1. travnjaugovor izmeđuuslijed situacije s koronavirusom i mjera koje je Grad donio glede pomoćigospodarskim subjektima i ostalim građanima.Obzirom da velik broj ugroženih građana čine umirovljenici kojima jeu džepu važna, strankau ožujku je upozoravala da je ugovor pri kraju i ponudili. Naime, Grad ima praznih prostora, a jedan od njih je i prostor bivše pošte u pothodniku. Predložili su da se taj prostor uredi i prenamijeni uza plaćanje režijaTo je osječkim umirovljenicima izuzetno važno ali i praktično jer, iako sva gradska poduzeća () te(gdje se plaća račun za komunalnu naknadu), imaju naplatna mjesta na kojima se njihovi računi i dalje mogu platiti osobno i bez provizije, mnogim umirovljenicima je problem odlaziti od firme do firme da bi izbjegli plaćanje poštarine. Predložena lokacija u pothodniku je jako dobra, u centru grada, pored tramvaja.No, tada, te je na posljednjoj sjednici gradskog vijeća u svibnju predsjednik ANU g.postavio pitanje što je s tim i još jednom obrazložio zašto je to dobro i važno za umirovljenike. Zamjenik gradonačelnikajeda se otvori dodatna blagajna za plaćanje računa, oporba je također podržala prijedlog, a odmah nakon toga je i gradonačalnik dao nalog da se hitno pristupi radovima kako bi se što prije osposobio taj prostor.Radovi su u tijeku, a njihov se dovršetak očekuje u narednih nekoliko dana. Tako će se dio od ccana godišnjoj razini ubuduće moći plaćati u pothodniku bez naplate poštarine.