sjednici Gradskog vijeća Grada Osijeka

Proračuna za 2020.

5,8 milijuna

807 milijuna

epidemiološka kriza

aktualca

besplatnog proširenja terasa

plaćanja dječjeg vrtića

Boris Piližota

spreman omogućiti

bez naknade

vrućih tema

Žana Gamoš

besplatne usluge vrtića

od 15. ožujka do 15. svibnja

200 kn

prestanak plaćanja naknade

Drago Šerić

najranjivijim skupinama

nude takvu mogućnost

apel

odreknu dijela plaća i naknada

Tekst: Osijek031.com

Foto: Foto-arhiv031

Na današnjojprihvaćena su izvješća o izvršenju prošlogodišnjeg i prijedlozi izmjena i dopuna gradskog proračuna za ovu godinu.Izmjenama i dopunamaovogodišnji je proračun smanjen zai on sada iznosiRazlog za „kresanje“ proračuna jekoja je zahvatila cijeli svijet. Kriza izazvana koronavirusom tako je zauzela i najveći dio „“, a najviše pitanja vijećnika odnosilo se na mogućnostza ugostitelje i nedoumice okotijekom i nakon krize.Što se tiče proširenja terasa za ugostitelje kako bi mogli poštivati propisane epidemiološke mjere, zamjenik gradonačelnikaizjavio je kako je Gradproširenje terasačim ugostitelji Gradu podnesu takav zahtjev sa svom potrebnom dokumentacijom. Time bi se Osijek pridružio nekolicini gradova u Hrvatskoj koji su takvu mogućnost najavili još prije tjedan dana, poput Bjelovara ili Pule.Plaćanje dječjeg vrtića tijekom i nakon krize jedna je odu gradu proteklih nekoliko dana. Zamjenica gradonačelnikaponovila je objašnjenje s jučerašnje tiskovne konferencije da Grad daje omogućuje mjesecau jednoj godini, a to će biti. Roditelji koji će od 15. svibnja koristiti uslugu vrtića plaćat će ju ovisno o programu koji dijete koristi, dok će roditelji uslugu „čuvanja mjesta" u vrtiću plaćatido opoziva Odluke gradonačelnika, odnosno do kraja epidemije. Dječji vrtići do kraja godine radit će puno radno vrijeme.Još jedno vruće pitanje koje je postalo aktualno usred epidemije jestza plaćanje računa gradskih tvrtki od strane Grada. Vijećnikiz Hrvatske stranke umirovljenika zatražio je od Grada da pomognestanovništva, prije svega umirovljenicima i socijalnim slučajevima, otvaranjem naplatnog mjesta gdje bi građani mogli platiti račune bez naknade. Zamjenik Piližota je podsjetio da sva gradska poduzećana svojim naplatnim mjestima, ali je podržao prijedlog da se otvori dodatna blagajna za plaćanje računa. Piližota je dodao i kako Grad razmišlja o uvođenju stalnog mjesečnog dodatka za umirovljenike kako bi im se pomoglo u ovoj kriznoj situaciji.Sa sjednice je upućen ida se svi gradski čelnici, vijećnici i članovi upravnih i nadzornih odborado kraja godine kako bi se pomoglo građanima u razdoblju krize uzrokovane koronavirusom.