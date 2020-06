Staroj pekari

Tekst i foto: Osijek031.com

Na današnjoj konferenciji za novinare ugradonačelniki prvi potpredsjednik Gradskog vijećasa suradnicima najavili sute preuzimanje, čime se omogućava plaćanje komunalnih usluga gradskih poduzeća bez naknade. Kako smo već pisali , krajem ožujka ove godine istekao je ugovor koji je Grad sklopio so preuzimanju plaćanja naknade za komunalne usluge gradskih poduzeća umjesto građana. Tijekom tri godine trajanja ugovora, Grad je ukupno plationaknade za više odPo isteku ugovora započeli su razgovori o otvaranjugradske blagajne u prostoru bivše Pošte u pothodniku. Projekt je prihvaćen i Grad je u preuređenje bivše Pošte uložioGradska blagajna službeno će se otvoriti uPrije toga, u ponedjeljak i utorak, obavljat će setako da blagajna neće biti otvorena za korisnike. Radno vrijeme blagajne bit ćeod ponedjeljka do petka, s mogućnošću produljenja radnog vremena i uvođenja rada subotom bude li za tim potrebe.U prvoj fazi rada na blagajni će se plaćati. Važno je napomenuti i kako se u početku neće moći plaćati računi zakoji su se ranije plaćali u Zimskoj luci. Oni će se moći plaćati od srpnja.Građani koji su do sada račune gradskih poduzeća (...) plaćali na njihovim blagajnamato mogu činiti i nadalje, a u planu je objedinjavanje plaćanja svih komunalnih usluga tako da će građani na blagajni jednog gradskog poduzeća moći platiti i račune ostalih gradskih poduzeća.Na novinarsko pitanje hoće li otvaranje nove blagajne značiti ipročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, promet i mjesnu samoupravuodgovorio je kako će trgovačka društva ustupititako da novog zapošljavanja neće biti.Na tiskovnoj konferenciji najavljeno je i kako je Grad prihvatio inicijativu da se umirovljenicima s, do 1200 kuna (njih oko 700) isplaćuje dodatak od 100 kn mjesečno za što će se rebalansom proračuna osigurati nešto više od 400.000 kn do kraja ove godine.