Tekst: Osijek031.com

Foto: Ivana Mandić/Foto-arhiv031

: od 1. travnjaizmeđu Grada Osijeka i Hrvatske pošte, FINA-e, Tiska, Privredne banke Zagreb i Konzuma kojim je Gradpri naplati računa na njihovim naplatnim mjestima.Ovu uslugu Grad je u 2019. godini sufinancirao s. Međutim, novonastala situacija s koronavirusom i mjere koje Grad donosi glede pomoćii ostalim građanima, doveli su do toga da obnavljanje ugovora pod istim uvjetima s Hrvatskom poštom, FINA-om, Tiskom, PBZ-om i Konzumom trenutnoSva gradska poduzeća (Unikom, Vodovod, Ukop, Zavod za stanovanje) te Zavod za urbanizam (gdje se plaća račun za komunalnu naknadu), imaju naplatna mjesta na kojima se njihovi računi i dalje moguI dalje postoji mogućnost ugovaranjakod primatelja plaćanja jer tu naknadu Grad nastavlja financirati. Putem izravnog terećenja račun se automatski plaća na datum dospijeća, odnosno nema potrebe za plaćanje računa izlaziti iz kuće. Ukoliko se građani odluče na ovu mogućnost moraju dati pisanu suglasnost izdavatelju računa u njegovom sjedištu.Na odluku o smanjenju ili ukidanju plaćanja provizije na račune za plin, HRT pretplatu, usluge teleoperatera, odnosno račune svih drugih tvrtki u državnom, odnosno privatnom vlasništvu gradska upravaIz gradske uprave ujedno apeliraju na, a imaju zamoliti nekoga od obitelji, prijatelja ili susjeda da obavi plaćanje računa, neka to učine na najsigurniji način -Inače, kako smo već pisali organizirat će usluguza osobe starije od 65 godina, osobe s invaliditetom i kronične bolesnike koji žive sami i nemaju pomoć obitelji ili neke druge osobe. SOS telefonna koji se građani u potrebi za ovu uslugu mogu javiti biti će u funkciji od ponedjeljka do petka od 8.00 do 14.00 sati. Prijave za uslugu plaćanja računa bit će moguće