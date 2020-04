Boris Piližota

Tekst i foto: Osijek.hr

Zamjenik gradonačelnika Osijeka i načelnik Stožera civilne zaštite Grada Osijekaizrazio jepreminulih i rekao kako se Osijek još uvijek nalazi u fazioboljelih od bolesti COVID-19 – što je na- no da se još uvijek mora raditi na sprječavanju eksponencijalnog rasta i daljnjeg širenja virusa.Prema Piližotinim riječima, posljednjih dana uočen jeizlazaka i okupljanja građana na javnim mjestima, zbog čega je aktiviran dodatan broj operativnih snaga Civilne zaštite Osijeka koji ćena snazi. Do kraja ovoga tjedna, više od tristo pripadnika Civilne zaštite dobit će službene iskaznice, da bi se po potrebi mogli identificirati.Istaknuo je kako su i poduzeća u gradskom vlasništvu važna sastavnica Stožera u upravljanju kriznom situacijom te da svakodnevno prilagođavaju rad i provode mjere koje donosi Nacionalni stožer civilne zaštite. Među njima je ikoja je spremna za otvorenje vanjskoga dijela tržnice, a za što se do kraja dana očekuje suglasnost Nacionalnog stožera.– kazao je Piližota, te apelirao na sve općine i gradove Osječko-baranjske županije iz kojih proizvođači dolaze na osječku tržnicu, da OPG-ovcima pravovremeno izdajuInače,trenutačno funkcionira na tri tržnice –s ribarnicom,s nekoliko mesnica, ribarnicom i voćarnom, te glavna tržnica nakoja radi u cijelosti u zatvorenom dijelu – izvijestio je direktor Tržnice Osijeki dodao da se na Tržnici, prema naputcima, proširuju prolazi između klupa i ograđuje prostor tako da korisnicidodirivati prehrambene proizvode. Prostor je, kako kaže Medić, u cijelosti ograđen i pregrađen kako bi se s brojem od ukupno 200 ljudi koji će se puštati na 7 tisuća kvadratnih metara – mogla postići dovoljna prohodnost te kako bi se zadovoljile sve mjere koje se očekuju od Nacionalnog stožera. Naglasio je i da Tržnica radi, da nitko od trgovaca ne odlazi prijei da nema potrebe da svi dolaze i čekajuDirektor GPP-a podsjetio je da GPP u uvjetimaorganizira isključivoza potrebe radnika koji imaju radnu obvezu, i to na način da se u jutarnjim satimaobavlja dovoz radnika na posao, anjihov odvoz. U dogovoru s KBC-om Osijek, uvedeni su i dodatni polasci na liniji 1 (Zeleno Polje – Višnjevac) uTakođer, sukladno odobrenju Stožera, GPP vozi radnike iz susjednih općina prema njihovim radnim mjestima. Konkretno, zaključeni su ugovori o izvanrednom prijevozu sGPP, dakle, trenutačno prometuje nas 15 autobusa koji se redovito dezinficiraju te unutar kojih se obavlja obvezna dezinfekcija ruku na ulazu, kao i prijava valjanom '', a korisnici su dužni pokazati i Propusnicu koju im izdaje poslodavac.Šapina je najavio i da će GPP voditi računa o interesu svojih korisnika te da će onima koji trenutačnogradski prijevoz - a platili su godišnje karte - omogućiti naknadu tako da će im se valjanost 'Butre'za dodatne mjesece., ravnatelj, priopćio je da će sugrađanima starijim od 65 godina, osobama s invaliditetom i onima koji pripadaju rizičnim skupinama - omogućiti uslugu plaćanja računa za režije. Od 14. travnja pozivom na SOS telefonsugrađani će dobiti točne upute o predaji računa i novca, a Crveni križ će prilikom plaćanja računa koristiti mjesta na kojima se obračunava najniža naknada za plaćanje računa.– rekao je Ćosić i apelirao na sugrađane koji imaju nekoga u obitelji, ili susjeda i prijatelja, da probaju s njima dogovoriti plaćanje računa, i to ako je moguće na najsigurniji način - internet bankarstvom.