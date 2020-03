Općine Ernestinovo

Obzirom da je potvrđeno da su na područjudvije osobebolesti (COVID-19), obavještavaju se mještani dado daljnjegPrivremena suspenzija rada sa strankama predstavljazbog opasnosti od zaraze koronavirusne bolesti.Poželjno je da građani u što većoj mjerijavna okupljanja i provode, koje objavljuje– dostupno na sljedećoj poveznici:Iako ćepojačano obavljati svoje radne zadaće, mole se građani da do daljnjegOpćinu jer su službenici angažirani na provedbi mjera prevencije širenja koronavirusne bolesti.Za organizacijumještani trebaju kontaktirati Komunalni pogon Općine Ernestinovo isključivo na telefon:te će se telefonskim putem sve dogovoriti.U vezi svega ostalog, mole se mještani dau prostorije Općine u svrhu prevencije širenja zaraze.Iz Općine mole građane za razumijevanje teprovedbu preventivnih mjera.- rad dječjih vrtića na području Općine Ernestinovo se obustavlja;- pohađanje nastave u osnovnim školama na području Općine Ernestinovo se obustavlja;- otkazuju se sva sportska natjecanja i javna okupljanja;- do daljnjeg se neće održavati mise;- odlazak u nužnu nabavku treba svesti na najkraće moguće vrijeme, bez nepotrebnog zadržavanja u prodavaonicama, uz minimum nužne komunikacije.Također se mole građani da do daljnjegu Općinu kako bi se raspitali o novostima jer telefonske linije i službenici moraju biti dostupni za kontakt s nadležnim stožerima civilne zaštite. Sve potrebne obavijesti građani će dobivati putem javnih medija (radio, TV).U slučaju pojave simptoma koronavirusne bolesti epidemiologa u pripravnosti možete kontaktirati na telefon:Iz Općine pozivaju sve mještane n