Tekst i foto: Osijek031.com

održao je danas svoju 8. sjednicu nakon koje su se obratili predstavnicima medija so stanjuna području Osječko-baranjske županije.Predsjednik kriznog stožeraizvijestio je kako u županiji još uvijek. Unatoč tome, obavljaju se sve potrebne: otkazani su svi javni skupovi kao i nogometne utakmice , a pripremljeni su i prostori za karantenu potencijalnih bolesnika koji će biti odmah u funkciji bude li potrebe za tim.Županpozvao je građane na disciplinu,na fake news na društvenim mrežama kako bi se spriječilo izbijanje zaraze u županiji ili kako bi se ono barem minimiziralo.Dr., predstojnica, izvijestila je kako je do sada testiranos područja županije i svi nalazi bili su. Negativni su bili i testovi provedeni nad dva pacijenta iz Vukovara tako da se situacija na području OBŽ-a može opisati da je pod kontrolom. Spremno je iza osobe s otežanim disanjem, a izrazila je uvjerenje kako će se testiranja na korona virus uskoro početi obavljati i u osječkom KBC-u a ne, kao do sada, samo u Zagrebu.Rektor osječkog Sveučilištarekao je kako od danas stupaju na snagu nove mjere. Svi studenti i profesori Sveučilišta koji se vraćaju u Hrvatsku iz inozemstva bit će obavezni po povratku provesti. Osim toga,se sva događanja u organizaciji Sveučilišta kao i nastava od ponedjeljka, a Sveučilište je spremno za odvijanje nastave on-line.Dr., voditelj Službe za epidemiologiju, podijelio je s novinarima kako njihova služba ima u evidenciji 256 ljudi od kojih se njih 68 prati, a 33 ih je u samoizolaciji.