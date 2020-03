širenja koronavirusa

zabrane javnih skupova

1000 ljudi

Nacionalni stožer civilne zaštite

ograničivši

500

Francuska

Njemačka

Berlinu

preminula prva osoba

velikih firmi, fakulteta, škola

izbjegavaju

veći broj ljudi

dvanaest osoba

Zagrebu

Rijeci

Varaždinu

Vili Beroš

Tekst: Osijek031.com

Foto: Matej Volarević/Foto-arhiv031

U Hrvatskoj će možda već danas zbogbiti donesena preporukau zatvorenom prostoru za više odu ovim trenucima odlučuje o novim mjerama, a ova preporuka temeljena je po uzoru na susjednu Sloveniju koja je tijekom vikenda donijela sličnu odluku,broj ljudi koji se smiju okupljati naJavna okupljanja zabranila je i, i to okupljanja na kojima se očekuje više od 5000 ljudi. Zabranu velikih javnih okupljanja razmatra i, nakon što je uod koronavirusaProtivnici preporuke smatraju kako bi zabrana okupljanja događanja s 500 i više sudionika dovela i do zatvaranjai drugih ustanova.Kada će (i hoće li) zabrana stupiti na snagu ovisi o brzini širenja Covid-19 u općoj populaciji, no preporuka je liječnika da sesva mjesta na kojima se okupljas obzirom na očito visoku virulentnost ovog virusa. To se posebno preporučuje starijim osobama i kroničnim bolesnicima.Inače, u Hrvatskoj je i daljezaraženo koronavirusom: tri u, pet ui četiri ui njihovo je zdravstveno stanje stabilno, ali novih slučajeva nema, potvrdio je danas ministar zdravstva. Od koronavirusa u svijetu je do sada oboljelo više od 110.000 ljudi, umrlo je 3825 zaraženih, a više od 60.000 oboljelih se oporavilo.