Tekst: Osijek.hr

Foto: Bruno Colić/Foto-arhiv031

Sukladno najavi predsjednikanakon sastanka s- od ponedjeljka 16. ožujka 2020. obustavlja se na 14 dana održavanje nastave te naDio obitelji ima mogućnostčuvanje djece i brigu o njima dok će za one koji nemaju, pogotovo za prvo razdoblje,. Također je naglašeno daza neproporcionalnim gomilanjem prehrambenih namirnica jer će sustav opskrbe nesmetano funkcionirati.odlučio je da u navedenom razdoblju, osim u iznimnim situacijama i to sukladno naputku koji vrijedi i za osnovne škole.Osim navedenoga, Grad Osijek je jučer i danas poduzeokoje obuhvaćaju: odgađanje planiranih javnih događanja, odgađanje tuzemnih i inozemnih putovanja koja nisu krajnje neophodna, preporuku da se telefonski kontaktira liječnik obiteljske medicine ili epidemiolog po povratku u Osijek iz Hrvatske ili inozemstva prije povratka na radno mjesto (radi dobivanja stručnih uputa) te redovno dezinficiranje javnih prometala GPP-a.Grad Osijek također je odlučioza okupljanje, odnosno održavanje manifestacija na javnim površinama,planirana okupljanja športskih, kulturnih i drugih udruga u prostorijama unutar sustava Grada Osijeka, što se posebice odnosi na prostore Gradske četvrti i mjesnih odbora. Tereni i dvorane, bazeni kojima upravljaju Športski objekti također, sukladno preventivnim mjerama, do daljnjeg.Grad Osijek još je u srijedu 12. ožujka 2020. uputio 1. internu preporuku službenicima i zaposlenicima te gradskim trgovačkim društvima i institucijama, gdje poziva na smanjivanje izravnog kontakta sa strankama i potiče da se svi povjereni radni zadatci, kada god je to moguće, obave telefonski ili putem elektroničke pošte.