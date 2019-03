Ivan Vrkić i Denis Sušac

Gradonačelniku ime tvrtke Mono d.o.o. potpisali su danas u gradskoj upraviMono je tako postaos kojom je Grad sklopio takav ugovor koji joj omogućuje da krene u proces izgradnje svog novog objekta na jednoj odkoje su na toj lokaciji predviđene za tvrtke iz IT sektora.Denis Sušac je pri potpisivanju ugovora istaknuo kako tvrtka trenutno, a preseljenjem u novu zgradu otvorit će se prostor za zapošljavanje dodatnih. Po potpisivanju ugovora slijedi rješavanje svih potrebnih dozvola za gradnju što bi trebalo trajati idućih šest mjeseci. Ako sve bude išlo po planu, Mono će svoju zgradu početi graditi do kraja godine, a useljenje je planirano za 2021. godinu.Sa svoje strane, Grad će izgraditite glavnu poslovnu zgradu za manje IT tvrtke te za potrebe buduće IT akademije, istaknula je zamjenica gradonačelnika. Zavod za urbanizam do polovice svibnja dostavit će Gradu projektnu dokumentaciju uređenja budućeg prostora, a Grad će do kraja lipnja prijaviti projekt IT parka Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Potom slijedi postupak izbora izvođača radova putem javne nabave te početak radova na infrastrukturi, također do kraja godine.Gamoš je na pitanje novinara o interesu za gradnju na prostoru IT parka ponovila kako ćesve dok svih devet parcela ne budu popunjene. Interes postoji, a među zainteresiranima postoji jedna tvrtka sa sjedištem izvan Osijeka te jedna izvan Hrvatske. Sušac je potvrdio kako interes među osječkim IT tvrtkama postoji, no treba prikupiti obimnu dokumentaciju i izraditi investicijski plan što zahtijeva vremena, a neke tvrtke čekaju da vide kakva će biti iskustva tvrtke Mono kao predvodnice useljenja u IT zonu.Gradonačelnik Vrkić na kraju je naglasio kako sudva paralelna pravca razvoja Osijeka u budućnosti te je obećao kako će se Grad držati zadanih rokova kako bi IT park što prije počeo funkcionirati.