Može li račun biti viši, a usluga? Naizgled ne! Bilo bi to, zaključit ćete na prvu. No, mora li nužno biti tako? – pitat ćete se nakon istupa predstavnika vlasti na jučerašnjoj sjednici, koji su na uporne prozivke kolega izzbog poskupljenja komunalne naknade odvoza kućnog otpada uprli dokazivati kako je ipak sve relativno.Matematički gledano, komunalna naknada poskupjela je za gotovo(s retroaktivnom primjenom od 1. siječnja), a računi za odvoz smećai značajnije. Sadržajno stvari su ponešto drugačije. Pojasnili su to neki od; pogledate li pozorno prvu u ciklusu novih emisija“, sve će vam biti jasno.Stvar je, u biti, krajnje jednostavna i svodi se na onu: „“. Živjeti možete jeftino, poput vrhunskog atletskog trenerakoji se, nakon uspješne poduzetničke i sportske karijere odrekao luksuznog života i doselio u šumu u okolici Orahovice, gdje živi u sklepanoj drvenoj kućici bez struje, vodovoda i kanalizacije (bio mi je u emisiji „Karte na stol“ lani, 7. lipnja), a možete i skupo, na tuđi račun poputkoji je, kaže, za Sanadera primio pet milijuna eura, a lova još postoji knjigovodstveno, ne i fizički.Možeteodvoz kućnog otpada i postati pustinjak poput Nikole pa vas porast cijena života u gradu neće opterećivati. Uživate li blagodati gradskog života, morate ih plaćati. Raste li vam životni standard, raste i njegova cijena.Do prije nekoliko godina sav kućni otpad bacali smo u, aga je odvozio na odlagalište. Danas izdvajamo papir, plastiku, staklo, željezo, organski-otpad, a i glomazni će nam jednom godišnje odvesti bez posebne naknade. U reciklažnom dvorištu prikupljajui grade još tri takva ! Zato smo im lani predalimiješanog kućnog otpada u odnosu na prethodne godine.Nekada smoprelazili nathodnike i kisnuli hodajući po rasklimanim daskama. Potkraj prošle godine iz gradskog smo proračuna platilisamo za obnovu rasvjete onoga kod kolodvora, a slijede nam znatno skuplji zahvati na obnovi oba. Nekada smo promenadu mjerili u stotinama koraka, a uskoro ćemo njome moći od početka do kraja grada.Danas pokojniimao je prije dvadesetak godinau regiji. Kako god bi netko otišao – uglavnom zbog sukoba s tadašnjim konfliktnim direktorom – on bi trljao ruke koliko su mu zbog toga niži troškovi poslovanja. U jednom trenutku napokon je mogao reći da troškova više nema.Pravo je pitanje, jesmo li gradsku vlast izabrali kako bi nam unaprijedila život u gradu ili nam smanjivala troškove i kvalitetu života. Budete li na sljedećim izborima birali one koji će vam obećavati višu kvalitetu uz niže troškove, dobit ćete upravo onakvu vlast kakvu zaslužujete.