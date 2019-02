Osječani

1. studenog 2017. godine na snagu je stupila Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom čiji je osnovni cilj uspostava kvalitetnog, postojanog i ekonomski učinkovitog sustava sakupljanja komunalnog otpada, a sve u skladu s načelima o drživog razvoja, zaštite okoliša, gospodarenja otpadom i zaštitom javnog interesa . U samoj Uredbi definirano je da jedinice lokalne samouprave moraju donijeti novi način obračuna cijene prikupljanja komunalnog otpada najkasnije do 1. 11. 2018. godine. Grad Osijek je već 17. siječnja 2018. godine donosi Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, koju potom potvrđuje i Gradsko vijeće, što je bio jedan od uvjeta za donošenje i spomenutog cjenika. Jedan od parametara za donošenje cijene odvoza otpada je bilo i to da sva komunalna poduzeća koja se bave pružanjem javne usluge prikupljanja komunalnog otpada moraju dokazati da s novom cijenom mogu pokrivati troškove svog poslovanja

Kada smo donijeli cjenik, on je bio javno objavljen

Svi građani i sve jedinice lokalne samouprave u Hrvatskoj imale su mogućnost vidjeti cijene odvoza otpada u Gradu Osijeku, kako i na koji način je formirao cijene. Nismo kalkulirali, već smo uistinu išli s onim što je realno i što smo smatrali ekonomski opravdano za pružanje ove razine usluge kakvu u Osijeku imamo. Mi smo s početkom primjene novog cjenika sačekali zadnji uredbom dopušteni datum, odnosno 1. studenog prošle godine.

Kada gledamo cijelu Osječko-baranjsku i Vukovarsko-srijemsku županiju

od svih gradova Osijek je gledajući minimalnu javnu uslugu ili kako to građani kolokvijalno kažu „paušal“, odnosno fiksni dio usluge, ona je najniža upravo u Osijeku. Od svih gradova u ove dvije županije koji su objavili cjenike, a neki ih do sada nisu objavili čime krše Uredbu, Osijek je najpovoljniji, a kad kažem najpovoljniji onda mislim na omjer cijene i usluge koju pružamo našim korisnicima. Cijena minimalne javne usluge u Našicama je 63 kuna , u Vukovaru 46 kuna , Vinkovcima 41 kuna , Belom Manastiru 42 kune , Belišću 41 kuna , Županji 57 kuna , Varaždinu 93 kune ... A naša je 29,30 kuna , odnosno 34,47 kn s odvozom bio otpada

zelene kante

miješani komunalni otpad

papir

plastiku

biorazgradivi otpad

48 različitih vrsta otpada

Plaćaš onoliko koliko onečistiš

Svim korisnicima dostavljen je letak „Čist Osijek“ s promjenama u načinu obračuna, čiji je radni naslov bio: „Plaćaš onoliko koliko onečistiš

Da ponovim još jednom

obavljeno je čipiranje kanti, prvenstveno zelenih, i naplata će ići prema volumenu zadužene posude. Prema izjavama koje su sugrađani dostavili Unikomu (otprilike 50% korisnika je vratilo potpisane izjave) i napravljen je akontativni račun za mjesece studeni , prosinac, te prvih šest mjeseci ove godine. Poslije tih šest mjeseci vidjet će se kolika je stvarna količina koju je svaki korisnik isporučio iznošenjem vlastite zelene kante te će se vidjeti, ovisno o obračunu, da li će se u razdoblju od idućih šest mjeseci račun smanjiti, ostati isti ili povećati. Ali, poanta cijele priče je: što više kante za selektivno razdvajanje otpada budu pune, manje će biti otpada u zelenoj kanti. Što manje ostane u zelenoj kanti, znači manja je potreba za odvozom i u konačnici će biti manja cijena. Dakle, cijena će se formirati isključivo po broju iznošenja zelenih kanti, odnosno volumena miješanog komunalnog otpada koji korisnik isporučuje.

50%

Mi očekujemo, kad otvorimo slavinu kod kuće, da curi voda. To je ono što krajnji korisnik vidi, a često nisu svjesni svih ulaganja u vodoopskrbni sustav. Ulagalo se i u sustav odvoza otpada kroz kupovinu novih kamiona, uvođenje novih sustava, izgradnje postojećeg i budućih reciklažnih dvorišta, nabavke spremnika... Vi ovdje konkretno vidite pomak u kvaliteti usluge koja se pruža u odnosu na ono od prije 10 ili 15 godina. I to je činjenica! Svaki korisnik može lako usporediti što je imao i koliko je plaćao onda i danas, a koje sve dodatne usluge danas može koristiti, a onda nikome nisu bile ni na kraj pameti. Ponavlja, ova cijena još uvijek nije iznivelirana jer će se na obračunu za šest mjeseci vidjeti stvarno stanje potrošnje. Tendencija je da idemo prema većem postotku prikupljanja odvojenog otpada, znači bit će manje miješanog komunalnog otpada što će dovesti do pada cijena

31600 spremnika plaćeno novcem EU a ne iz gradskog proračuna

Oni su u biti rekli da bi mi trebali direktno kršiti Uredbu koju je potpisala Vlada RH. Grad Osijek nije, niti će kršiti predmetnu Uredbu, već će poštovati zakon onako kako je propisan. Nadalje, predbacuju nam zbog tvrdih spremnika za biorazgradivi otpad i plastiku. Grad je već donošenjem Uredbe imao informaciju da će u 2018. biti raspisan natječaj preko nadležnog ministarstva, odnosno fonda, za nabavku spremnika. Da li smo mi to trebali zanemariti i ne povlačiti sredstva iz fondova EU, nego kompletan iznos za nabavku spremnika, a mi smo prijavili iznos od otprilike deset milijuna kuna, staviti na teret poreznih obveznika grada?! U tom slučaju smo mogli iz proračuna potrošiti te novce i imati spremnike mnogo ranije, a danas ih još nemamo.



A zašto ih nemamo? U ožujku prošle godine bio je raspisan natječaj, mi smo se prijavili, dobili u punom obimu sve ono što smo tražili, a to je 31.600 spremnika – 16.100 spremnika za biorazgradivi otpad, a 15.500 spremnika za plastiku. U lipnju smo s Fondom potpisali ugovor za nabavku tih spremnika, ali od tada pa do danas Fond nije raspisao taj natječaj. Na dan kada smo imali presicu za reciklažna dvorišta, u medijima je objavljeno kako nadležni Fond i ministarstvo pripremaju u narednih nekoliko mjeseci raspisati natječaj za nabavu 1,2 milijuna spremnika. Većina jedinica lokalne samouprave je aplicirala za spremnike za plastiku i papir, a za biorazgradivi otpad planira se nabavka 14.000 spremnika što odgovara potrebama Grada Osijeka koje smo prijavili, a koje su nam priznate u cijelosti. Postavlja se pitanje: da li se na taj natječaj, koji se odnosi na cijelu Hrvatsku, za nabavku spremnika za biorazgradivi otpad prijavila bilo koja druga jedinica lokalne samouprave? Inače, da bi se Grad uopće mogao javiti na natječaj za spremnike, prethodno smo morali donijeti Plan gospodarenja otpadom Grada Osijeka koji je donesen početkom 2018. godine.

netočan

biorazgradivi otpad

fondova Europske unije

31.600 tvrdih spremnika

Čist grad naš ponos

22 milijuna kuna

Iz ovoga se može vidjeti da je gradska uprava na ulaganje u odvoz otpada gotovo 20 mil. kn dobila nepovratno, a to smo sve mogli napraviti i kroz proračun Grada i na teret poreznih obveznika, naših sugrađana

kritizira gradsku vlast

Osim toga, prema Uredbi Fond je dužan davatelju javne usluge nadoknaditi troškove odvojenog prikupljanja i obrade reciklabilnog komunalnog otpada (papir, plastika, otpadni metal i staklo), međutim Unikomu do dana današnjeg ništa nije isplaćeno. Kada se to počne isplaćivati davatelju usluga odnosno Unikomu, a Osijek bi tu mogao dobiti značajnija sredstva obzirom da smo na 28% selektiranja otpada u ovom trenutku, Grad je spreman dodatno umanjiti cijenu odvoza komunalnog otpada u gradu za kompletan iznos koji dobiju od Fonda

