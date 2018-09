festivala ekstremnih sportova

Pannonian Challengea

Skate park

od 5. do 9. lipnja

BMX-a, inlinea i skateboarda

više od 300 vrhunskih sportaša

Smatram da smo zajedno s našim legicama i legama stvorili jedan brend, jedan šarmantan događaj kojega svi rado bilježe u svojim kalendarima, jer ne ostavlja ravnodušnim ni najveće svjetske face bilo u sportu, glazbi ili poslovnom svijetu. Pannonian Challenge smo organizirali, a i danas ga organiziramo prvenstveno zbog mladih, zbog grada, zbog poruke koja je bitna: „Može se, treba probati, ne smije se odustati. Iduće godine bilježimo 20. godišnjicu za koju unaprijed garantiramo da će biti najveća i najekstremnija do sada.“

Jurica Barać

neviđen spektakl

Nakon odličnog 19. po redu, osječkogorganizatori su objavili datum kako bi na vrijeme u kalendare upisali ovaj festival koji je nadrastao festival koji je isključivo sportski.na lijevoj obali Drave iduće će godineokupiti najbolje vozače, dok će za večernji dio kao i do sada biti zaduženi najbolji bandovi i DJi koji će zabavljati publiku do jutarnjih sati.Osječki skate park, najbolje je opremljen skate park u jugoistočnoj Europi, a jubilarno 20. izdanje osječki skate park dočekat ćekoji će se natjecati za nikad bogatiji nagradni fond. Posebna zanimljivost je i to što su BMX i skate kao sportovi uvršteni na listu natjecateljskih sportova za predstojeće ljetne Olimpijske igre 2020. u Tokiju tako da ćemo moći pratiti vratolomije budućih Olimpijaca.– ističe, voditelj projekta Pannonian Challengea, naglašavajući kako ekstremni, odnosno urbani sport pripada skupini „lifestyle“ sportova, upravo zato što ga se živi cijele godine.Pannonian Challenge za svoj jubilej priprema do sada, upišite datume u kalendare i posjetite najekstremniji festival u ovom dijelu Europe. Osijek vas čeka!