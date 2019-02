100 dana

Tekst i foto: Osijek031.com

Odbrojavamo još malo, okruglo, do početkau regiji, festivala ekstremnih sportova Pannonian Challenge , koji će se održati u skate parku na lijevoj obali Draveove godine.Tim povodom danas je u Kazamatu održana najavna press konferencija na kojoj su detalje najvećeg festivala ekstremnih sportova u regiji predstavili direktor festivala Jurica Barać, zamjenica gradonačelnika, direktor turističke zajednice Grada Osijekai pomoćnica ministra turizmaPannonian ove godine slavi svoj jubilarni 20. rođendan, a noviteta će biti „“. Prije svega, PC je postaoza Olimpijske igre u Tokiju 2020., što znači da će Osijeku u goste doći velik broj najboljih svjetskih sportaša i reprezentacija u lovu na bodove za plasman na OI. Natjecatelje će predvoditiiz Varaždina koji se u Osijeku već udomaćio, a nastupit će kao aktualni ukupni pobjednik Svjetskog kupa.Još jedna važna novost je ta da je festivalna četiri dana. Tako će ove godine subota i nedjelja biti rezervirani za BMX: u subotu će se voziti kvalifikacije i polufinale, a u nedjelju finale i, vožnja legendi.Uvedena je i jedna nova pokusna disciplina: natjecanje u vožnji. Ta disciplina sve je popularnija među mladima, a kako Pannonian prati svjetske trendove, odlučili su uključiti ju u ovogodišnji program.Očekuje nas i najbogatiji glazbeni program do sada, uz sudjelovanje headlinera kao što sute još 10-15 izvođača koji će popuniti impresivan line-up.Ekipa iz Pannoniana uskoro kreće na veliku promotivnu turneju po Hrvatskoj u sklopu koje će posjetitikako bi privukli još više ljubitelja sporta u grad na Dravi.Festival će i ove godine pratiti dugogodišnji sponzori poput Grada Osijeka, županije Osječko-baranjske, Ministarstva turizma, tvrtke A1 i Hrvatske turističke zajednice. Očekuje se da će svi smještajni kapaciteti u Osijeku biti popunjeni, najviša razina produkcije, međunarodna TV produkcija te sraz najboljih svjetskih inline, skate i BMX sportaša u najboljem skate parku u ovom dijelu Europe.Organizatori najavljuju najveći i najjači Pannonian do sada koji će još jednom potvrditi da je festival postao više od sportskog događaja – turistički, društveni i gospodarski događaj.Zaokružite datume na kalendaru od 5. do 9. lipnja i vidimo se na jubilarnom 20. Pannonian Challengeu!