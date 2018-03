dvije neovisne analize

nema ništa sumnjivo

nije smirilo

odbijaju prihvatiti

od tri veterinarske ambulante

14 takvih slučajeva

potvrdio

poboljšanje kvalitete života

Udrugom Pobjede

nema pasa lutalica

Tekst: Osijek031.com

Foto: Ilustracija

Pročitajte i..

Iako su rezultati koje smo objavili jučer pokazali kako u sumnjivim tvarima poslanima na analizu u Zagreb, to čini seduhove u Osijeku.Neki od vlasnika pasarezultate analiza insistirajući na tvrdnjama kako je riječ o velikoj prijevari, zataškavanju istine, čak i zavjeri u koju su uključeni Grad, policija, laboratoriji za analizu, vjerojatno i CIA, KGB i mali zeleni.Kako bi pokušali sagledati kontekst ove situacije, iz Grada su za sada dobilipodatke o broju prijavljenih slučajeva pasa sa simptomima trovanja, te su saznali kako je prošle godine, u razdoblju od 1.1. do 21.3., u odnosu na razdoblje od 1.1. do 21.3. 2018. godine, bilo više prijavljenih slučajeva pasa sa simptomima trovanja.Konkretno, u 2017. evidentirano je ukupno, a u 2018. 11 slučajeva pasa sa simptomima trovanja.Gradonačelnik Vrkić na današnjoj tiskovnoj konferenciji jekako rezultati odvojenih analiza Grada i policije nisu potvrdili postojanje sumnjivih ili opasnih tvari, iako je priznao kako je u zraku ostalo pitanje što se zapravo događalo u Osijeku proteklih dana.Vrkić je istaknuo kako se o svim otvorenim pitanjima može i mora razgovarati, ali je pozvao sve zainteresirane strane da to čine mirno i ne potiču ili podliježu atmosferi linča koja je vladala gradom posljednjih dana.Gradonačelnik je podsjetio i kako je Grad Osijek mnogo uložio posljednjih godina upasa u gradu. U suradnji spostiglo se to da na ulicama grada, a svi psi u Azilu su čipirani; grade se parkovi za pse i plan je da uskoro svaka gradska četvrt ima po jedan takav park, dopuštena je vožnja psima u vozilima GPP-a, dopušten im je ulaz i u neke kulturne i obrazovne ustanove, propisana je zabrana držanja pasa na lancu... Sve su to velika postignuća koja treba održavati, a to je moguće samo suradnjom Grada, institucija, vlasnika pasa i svih drugih dionika.