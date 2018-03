Teoretičari zavjere i dežurni paničari

trovanje pasa i pronalasci sumnjive bijele tvari

društvenim mrežama

mapu s lokacijama

od Portanove do Zelenog polja

nije pouzdano

izvora informacija

pronađena bijela tvar

nisu ostavili

nije opasna

Tekst: Osijek031.com

Foto: Ilustarcija

došli su na svoje: nedavni događaji u Osijeku vezani uzdiljem grada pravi su piknik za njih!Sve je više stranica naposvećenih toj temi, a panika i histerija se šire na sve strane kroz često neprovjerene informacije.Tako je izvjesna FB stranica Vau vau Osijek objavilana kojima je pronađen otrov. Mapa obuhvaća cijelo područje grada,, a korisnik ima mogućnost da klikom na mapu doda novu lokaciju na kojoj je nešto uočio, uz kratak opis mjesta na kome je „otrov“ pronađen. To što jošutvrđeno je li uopće riječ o otrovu autore ovakvih „“ previše ne tangira. Važno je sijati strah i skupljati klikove...Na jednoj drugom drugom FB profilu, izvjesne Maline Srcolomke , imamo popis ulica u kojima je, napravljen navodno na temelju dostavljenih slika građana. Gledajući u popis stvarno se čini da su si „trovač“ ili „trovači“ dali truda jer su obišli cijeli grad uzduž i poprijeko i niti jednu važniju ulicu ili kvartnepokrivenima. Ako vaša ulica nije na popisu obavezno to ispravite, morate biti u trendu...A možda su se jednostavno zabunili i objavili popis lokacija na koje je tijekom ove noći pao snijeg. I to je sumnjiva bijela tvar koja navodnoza životinje i ljude, ali to što pada krajem ožujka nije normalno i tu definitivno nisu čista posla...