panici

trovanja

simptomima trovanja

smiriti tenzije i mole građane

mrtvih golubova

uginulog goluba

Vijenca Vladimira Nazora

PU osječko-baranjske

trovanju pasa

PU Dario Premec

nathodniku kod Željezničkog kolodvora i kod pješačkog mosta

fasadnoj boji

veterinarske službe

povećan broj

otrovu za štakore ili nekoj sličnoj tvari

Tekst: Osijek031.com

Foto: Čitatelji portala

Pročitajte i..

Cijeli Osijek, a posebice vlasnici pasa, posljednjih su dana uzbog velikog broja slučajevanjihovih kućnih ljubimaca.Veterinarske su stanice pune izmučenih životinja sa, a gradom kruže priče o bijeloj tvari koja je navodno razbacana diljem Osijeka.Kako smo već pisali, iz policije pokušavajuda ne dižu paniku dok se analizom ne utvrdi točno o kakvim tvarima je riječ, ali panika ipak vlada osječkim ulicama.Naime, društvene mreže preplavio je video snimljen jutros na glavnom osječkom trgu na kome se vidi više. Iako prizornije rijetkost u bilo kojem gradu, doista je teško zamisliti da bi cijela jedna skupina uginula na istom mjestu iz čista mira.Na dojavu građana reagirala je i policija koja je izašla na mjesto događaja i obavila izvid, no iz MUP-a nam u trenutku pisanja teksta još nisu mogli potvrditi ništa o rezultatima izvida.Ovaj video uradak samo je pojačao uvjerenje Osječana kako gradom doista šeta bolesna osoba i prosipa neku otrovnu tvar, možda otrov za štakore ili nešto slično, kojom su se nakon pasa potrovali i golubovi.Slične dojave stižu i iz drugih dijelova grada, konkretno s, gdje je navodno uočeno 15 mrtvih golubova.Osječani prozivaju nadležne službe da su neučinkovite i traže žurno djelovanje kako bi se otkrilo o čemu je riječ i kako bi se počinitelj, ukoliko on ili oni postoje, uhvatio i odgovarao za svoja djela. Nadamo se samo kako nećemo dočekati prve ljudske žrtve jer tvari koje su opasne za životinje opasne su i za ljudski organizam, pogotovo djecu.Nakon što smo prekjučer (srijeda) dobili informaciju izkako je policija zaprimila nekoliko dojava o, ali niti jednu o sumnjivim tvarima, situacija se promijenila.Kako nam je potvrdio glasnogovornik, od srijede navečer i tijekom jučerašnjeg dana policija je zaprimila nekoliko dojava o sumnjivim tvarima na raznim lokacijama diljem grada, konkretno naKod svake od tih dojava djelatnici policije su izašli na mjesto događaja i uzeli uzorke predmetnih tvari. U dva slučaja odmah se utvrdilo kako je riječ o, no u preostalim slučajevima konačan odgovor na pitanje o čemu se radi dat će stručne službe.Činjenica je da suposljednjih nekoliko dana imalezaprimljenih pasa sa simptomima trovanja, a neki od nalaza pronađenih u posljednja 24 sata poslani su na analizu u Hrvatski zavod za toksikologiju u Zagreb.Dok ne stignu rezultati analize, ne može se sa sigurnošću tvrditi je li doista riječ okoja je odgovorna za muke, pa i uginuća osječkih pasa. Vlasnicima se savjetuje da ne šire paniku, da pričekaju dok se ne utvrdi točno o čemu je riječ te da budu posebno oprezni tijekom šetnji sa svojim ljubimcima.I dalje stoji preporuka MUP-a da se za svaku tvar na zemlji koja vam se učini sumnjivom nazove služba 112 koja će poslati djelatnike i izvidjeti o čemu je riječ.Oglasili su se i volonteri Azila: