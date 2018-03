Ivica Vrkić

Danas je u gradskom poglavarstvu održana izvanredna tiskovna konferencija koju su vodili gradonačelniki načelnik PU osječko-baranjskei na kojoj su se okupile sve nadležne gradske službe.Tema konferencije bila je, naravno, situacija u gradu vezano uz slučajeve, pronalaska potencijalno otrovnih tvari te psihoze i panike koja se uvukla među građane Osijeka.Načelnik Bece uvodno je rekao kako je PU u posljednja tri dana zaprimila ukupnoo sumnjivim tvarima, a u četiri slučaja pronađene su sumnjive tvari bijele boje koje su izuzete i poslane u. Očekuje se da će rezultati analize stići najkasnije za tjedan dana.Postignut je i dogovor izmeđukako će oni od sada preuzeti brigu o prikupljanju svih sumnjivih tvari, te se građani mole da se od sada, ukoliko uoče neku sumnjivu tvar, jave Vetamu na broj telefona. Iz Vetama će sve uzorke poslati u laboratorij na analizu, no i za ove rezultate bit će potrebno sačekati do idućeg tjedna. Građanima se savjetuje da ne uzimaju tvari na svoju ruku i nose ih u stanicu već da pozovu djelatnike Vetama koji će uzeti uzorke, kako bi se spriječilo eventualno trovanje građana.Gradonačelnik Vrkić je istaknuo suradnju svih gradskih službi na. Najavio je kako ćeovog vikenda pojačano patrolirati ulicama grada i u potrazi za sumnjivim tvarima, a obećao je i kako je Grad spreman platiti troškove laboratorijske analize kako bi se što prije otkrilo o kakvim tvarima je riječ.Vrkić je pozvao građane da se smire, da ne podliježu psihozi i ne šire paniku dok još nije jasno s čime imamo posla, ali je obećao danonoćni angažman svih gradskih službi kako bi se otkrilo je li riječ o otrovu i tko ga je bacio. Iz policije su rekli kako se pregledavaju snimke nadzornih kamera na svim ključnim lokacijama u gradu kako bi se utvrdilo postoji li na njima nešto sumnjivo.A što se tiče korelacije izmeđuna trgu pronađenih jutros i trovanja pasa, stručnjaci smatraju kako nije riječ opoput otrova za štakore jer golubovi imaju drugačiji probavni trakt od pasa i takav otrov na njih ne bi djelovao.Inače, izupozorili su kako se, prema njihovim saznanjima, desetak vlasnika pasa do sada požalilo na simptome trovanja, a zabilježili su i dva uginuća, no smatraju kako to nije konačan broj.U svakom slučaju građanima koji imaju kućne ljubimce savjetuje se pojačan oprez i strpljenje dok rezultati laboratorijskih analiza ne potvrde o čime je riječ.