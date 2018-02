Biciklistička utrka Tour of Croatia

od 17. do 22. travnja 2018.

Osijeku

održat će se četvrtu godinu zaredom,godine, kroz šest etapa, na trasi dužoj od 1000 kilometara diljem cijele Hrvatske. Ove godine još zahtjevnija utrka, u još višoj kategoriji Svjetske biciklističke organizacije (UCI)– 2. HC – ugostit će timove iz najvišeg ranga klasifikacije, a sportska uzbuđenja i najljepše kadrove Hrvatske poslat će na sve kontinente putem televizijskog prijenosa.I ove godine Tour of Croatia započinje u, u utorak 17. travnja, a cilj prvog dana bit će Koprivnica. Nakon toga, u srijedu 18. travnja, cjelokupna organizacija utrke seli se u Karlovac, otkud kreće druga etapa čiji je cilj u Zadru. Start treće etape, koja je na rasporedu u četvrtak, 19. travnja je u Trogiru, a upravo bi ona mogla značajno utjecati na ukupni poredak jer joj cilj na 1762 metra drugom po visini vrhu Hrvatske – Svetom Juri na Biokovu. Uvod u vikend je četvrta etapa koja se vozi u petak 20. travnja od Starigrada (NP Paklenica) do Crikvenice, dok subota donosi nova uzbuđenja jer je na rasporedu kraljevska etapa. Ta se etapa vozi se od Rapca do Poklona na Učki, na koju će se biciklisti prvo popeti s istarske pa onda i s kvarnerske strane. Posljednja etapa starta u nedjelju 22. travnja u Samoboru, a cilj je, uz već tradicionalne završne krugove u gradu Zagrebu, na Trgu sv. Marka, gdje će se održati i svečano proglašenje pobjednika.Detalji rute koja prolazi i kroz nekoliko nacionalnih parkova te parkova prirode, su sljedeći:- 17.4. Osijek – PP Papuk – Koprivnica- 18.4. Karlovac – NP Plitvička Jezera – PP Velebit – Zadar- 19.4. Trogir – Brela – Makarska – Tučepi – Podgora – PP Biokovo (Sv. Jure)- 20.4. Starigrad(NP Paklenica) – NP Sjeverni Velebit – Novi Vinodolski – Općina Vinodolska – Crikvenica- 21.4. Rabac – Labin – Poklon (PP Učka) – Kastav – Viškovo – Rijeka – Opatija – Poklon (PP Učka)- 22.4. Samobor – Sv.Nedjelja – Dugo Selo – Sv. Ivan Zelina – Zagreb (Trg sv. Marka)„Ovogodišnje izdanje utrke Tour of Croatia bit će po mnogočemu uzbudljivije i atraktivnije od prethodnih. Posebno smo sretni što će između etapa transferi biti minimalni pa će biciklističke ekipe imati dovoljno vremena za kvalitetnu regeneraciju i pripremu sljedećih etapa. Utrka rutom prolazi kroz mnogobrojne parkove prirode i nacionalne parkove i ponosni smo što ćemo te hrvatske dragulje prezentirati natjecateljima i cijelom svijetu“, izjavio je Vladimir Miholjević, direktor utrke te dodao i kako organizatori i na startnim te ciljnim lokacijama pripremaju bogati program, o čemu uskoro objavljuju detalje.Najvažnija novost ovogodišnjeg izdanja je ona vezana uz unapređenje u novu kategoriju – 2. HC, što znači da i do 75 posto prijavljenih timova može biti iz najvišeg ranga UCI World Teams.Uz činjenicu da se radi o jednom od najznačajnijih sportskih događaja godine, Tour of Croatia je po ocjenama mnogih i najljepša turistička razglednica koju Hrvatska šalje u svijet. Šest dana snimke iz svih krajeva Hrvatske emitiraju se na više od 170 različitih televizija u Europi, Sjevernoj i Južnoj Americi, Aziji, Africi i Australiji. Tako uz natjecateljsku komponentu, utrka donosi brojne koristi za promociju prirodnih ljepota, kulturne baštine, gospodarskog potencijala te gradova i regija kroz koje prolazi te je važan dio ukupne turističke ponude Hrvatske u svijetu.Organizator utrke je agencija Top Sport Events.