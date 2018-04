utorak, 17. travnja 2018.

Osječko-baranjske, Požeško-slavonske, Virovitičko-podravske te Koprivničko-križevačke županije

od 10:30 do 17:30 sati

privremena regulacija prometa

normalnog odvijanja prometa

na cestamavozit će se prva etapa međunarodne cestovne biciklističk utrke pod nazivom Tour of Croatia - race through the natural beauty, na kojoj će sudjelovati oko 200 biciklista, prateće službe i osiguranje, kroz etapu od Osijeka do Koprivnice prema itinereru:START:Županijska (Osijek) - KonkatedralaTRASA: 44068 Županijska (Osijek) - Ulica Hrvatske republike - 44080 Stjepana Radića - 44067 Kapucinska - 44067 Evropska avenija - Franje Kuhača - Trg Jurja Križanića - Franjevačka - Franje Kuhača - 4257 Kneza Trpimira - Vukovarska - Ivana Gundulića - Kalnička - Antuna Kanižlića - Josipa Jurja Strossmayera - Bana Josipa Jelačića - Nova Dalmacija - Osječka - Bizovačka - D2 Osječka - Kralja Tomislava - Matije Gupca - Kolodvorska ulica - Nikole Šubića Zrinskog - Matije Gupca - Kolodvorska ulica - Osječka - Ivan Brnjik Slovak - Osječka - 4168 Josipa Jurja Strossmayera - (Našice) Kralja Tomislava - D53 Našička ulica - Ulica Tajnovac - Nikole Tesle - D53 - D51 - 4117 Ulica Vinkomir (Bektež) - 4117 Bana Josipa Jelačića - (Kutjevo) - 4030 Ulica Republike Hrvatske - Župnika Mirka Messnera - Manastirska ulica - Ulica Republike Hrvatske - 4070 - Bana Josipa Jelačića - (Orahovica) D314 Ulica Vladimira Nazora - D2 - D2 Glavna ulica - Vinogradska - Nikole Šubića Zrinskog - Kozice - Bistrica - Most Cabuna - Vladimira Nazora (Jugovo Polje) - Vukovarska - (Suhopolje) Kralja Tomislava - Osječka - (Virovitica) - Stjepana Radića - Trg dr. Franje Tuđmana - Trg kralja Zvonimira - Josipa Jurja Strossmayera - Nazorova cesta - Nazorova cesta (Lozan) - Matije Gupca - Ljudevita Gaja - (Pitomača) D2 Braće Radić - Kladare - Kloštar Podravski - D2 Ulica grada Vukovara (Đurđevac) - D2 - Mitrovica (Virje) - Novigradska - Virovska - Novigrad Podravski - Koprivnička - D2 Štaglinec - D2-D41 Koprivnica - D2 Križevačka cesta - Zagrebačka - 2141 Ante Starčevića - 2143 Ante Starčevića - Florijanski trg - Zrinski trg - Trg bana Josipa Jelačića - D41 Trg dr. Tomislava Bardeka - Braće Radić - Bjelovarska cesta - D2-D41 - D2 Križevačka cesta - Zagrebačka - 2141 Ante Starčevića - 2143 Ante Starčevića - Florijanski trg - Zrinski trg (Koprivnica)CILJ: Zrinski trg (Koprivnica)Na prometnicama kuda se kreće utrka, u razdobljubit će na snazidijela javnih cesta te će se ograničenje prometa na navedenim dionicama vršiti uz nazočnost djelatnika MUP-a i predstavnika organizacije. Pozivamo sve vozače motornih vozila koji se nađu na pravcu održavanja biciklističke utrke da postupaju po uputama i zapovijedima policije i drugih osoba u organizaciji, odnosno da uspore i zaustave vozila do prolaska biciklista.Također, upozoravamo sudionike u prometu da su, iako se biciklistička utrka održava u uvjetimas povremenim zaustavljanjem prometa neposredno prije nailaska i prolaska biciklista, moguća zaostajanja biciklista koja sudjeluju u manifestaciji pa je potrebno povećati oprez i obratiti pozornost na bicikliste u prometu.