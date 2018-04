Međunarodna biciklistička utrka Tour of Croatia

Ovogodišnje izdanje utrke Tour of Croatia bit će po mnogočemu uzbudljivije i atraktivnije od prethodnih. U ime cijelog organizacijskog tima želim zahvaliti svim partnerima i sponzorima na podršci i razumijevanju jer bez njih ovog projekta ne bi ni bilo. Posebna zahvala ide premijeru g. Andreju Plenkoviću i Vladi Republike što su prepoznali projekt, i što prepoznaju sportaše i ostale sportska događanja širom Republike Hrvatske koja u najboljem svjetlu predstavljaju Republiku Hrvatsku u svijetu i stvaraju platformu za bavljenje sportom novim naraštajima promotora naše zemlje. Organizacijski, uvijek se trudimo biti još bolji pa smo tako posebno sretni što će između etapa transferi biti minimalni te će biciklističke ekipe imati dovoljno vremena za kvalitetnu regeneraciju i pripremu sljedećih etapa. Utrka rutom prolazi kroz brojne parkove prirode i nacionalne parkove i ponosni smo što ćemo te hrvatske dragulje prezentirati natjecateljima i cijelom svijetu

Polazeći od činjenice kako je šport društveni fenomen koji potiče pojedinca na pozitivniji odnos kako prema sebi, tako i prema društvu u cjelini s naglašenom ulogom u odrastanju i formiranju tijela i duha, odnosno osobnosti mladih ljudi, nameće se potreba stvaranja preduvjete za razvoj visoko učinkovitog sustava športa u Republici Hrvatskoj. Prvenstveno u osiguravanju uvjeta za bavljenje športom svima kako bismo kroz poticanje zdravstveno usmjerenog tjelesnog vježbanja poboljšali kvalitetu života naših građana. Uvjeren sam da društvo u cjelini prepoznaje važnost rada s mladima u cilju stvaranja nove kulture življenja, u športu i uz šport te se iskreno nadam da će i ovogodišnja utrka doprinijeti unaprjeđenju cjelokupnog športa s naglaskom na razvoj biciklizma kao i očuvanju međunarodne prepoznatljivosti Republike Hrvatske kao zemlje športa i vrhunskih športaša. Vlada Republike Hrvatske i Središnji državni ured za šport i dalje će sustavno podržavati i promicati načela športa te nastaviti unaprjeđivati sustav u cjelini kako bi se stvorili najbolji mogući uvjeti za uključivanje svih građana u zdravstveno usmjereno tjelesno vježbanje te dostupnost organizirane športske aktivnosti djeci i mladima

Tour of Croatia je primjer projekta koji ima višestruke pozitivne učinke na turizam Hrvatske. Prije svega, u segmentu promocije jer se utrka odvija na relaciji od oko 1000 kilometara i prolazi kroz gotovo cijelo područje naše zemlje, obalu i kontinent. Razvoj ponude u razdobljima pred i posezone, odnosno produljenje turističke sezone u fokusu je aktivnosti Hrvatske turističke zajednice i Ministarstva turizma, a utrka Tour of Croatia pravi je primjer kako velika međunarodna događanja mogu pridonijeti ostvarenju navedenog cilja. Upravo smo zbog toga i ove godine ponosni partneri utrke koja se uspješno pozicionirala kao najuzbudljivija biciklistička utrka u zemlji

Utjecaj natjecanja Tour of Croatia posebno je bitan za lokalnu zajednicu, ali i važan za hrvatski turizam i promociju naše zemlje u inozemstvu. Zato smo mi u HEP-u, koji je kapilarno prisutan u svim dijelovima našeg društva, geografski i poslovno, ponosni da na ovakav način možemo doprinijeti zajednici u kojoj poslujemo.

Tekst i foto: Morana Tuškan

Najava:

održat će se četvrtu godinu zaredom,, kroz šest etapa, na trasi dužoj od 1000 kilometara kroz cijeli teritorij Republike Hrvatske. Da je riječ o jednom od zaista najznačajnijih sportskih događaja godine, potvrđuje i unaprjeđenje u 2. HC kategoriju od strane(UCI) te interes brojnih biciklističkih timova i medija koji će sliku iz Hrvatske prenositi na čak šest kontinenata. Ove godine još zahtjevnija utrka ugostit će 20 timova, među kojima i one iz najvišeg ranga klasifikacije Svjetske biciklističke organizacije (UCI), a to suOrganizator utrke je agencija, koju predstavlja, ujedno i direktor utrke, a uoči početka organizirano je i službeno predstavljanje etapa, timova i ostalih aktualnosti za predstavnike partnera i medija. Bila je to prilika da svoje dojmove o Tour of Croatia kažu i neki od glavnih partnera projekta pa su se tako organizatorima na konferenciji pridružili dr.sc., posebni savjetnik Predsjednice RH za zdravstvo i sport koji je uzvanike pozdravio uime Predsjednice RH, načelnik Sektora za razvoj športa u Središnjem državnom uredu za šport koji je došao uime državne tajnice, direktor Hrvatske turističke zajednice,, pročelnik Gradskog ureda za sport i mlade koji okupljene pozdravio uime gradonačelnika Grada Zagreba, dr.sc., načelnik Uprave policije te, direktor Sektora za korporativne komunikacije Hrvatske elektroprivrede (HEP d.d.).“, izjavio je Vladimir Miholjević, direktor utrke. Najavio je i brojne novosti ovogodišnjeg izdanja, među kojima se ističe program namijenjen djeci, u sklopu kojeg će učiti o važnosti recikliranja, a u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.“, izjavio je Darko Vučić, načelnik Sektora za razvoj športa u Središnjem državnom uredu za šport.“, izjavio je direktor HTZ-a Kristjan Staničić, zahvalivši organizatorima što svake godine u Hrvatsku dovode veliki broj sportaša, ali i što Hrvatsku dovode u domove ljudi iz cijeloga svijeta.Ivica Žigić, direktor Sektora za korporativne komunikacije HEP-a izjavio je:Po treći put, Tour of Croatia starta u Osijeku, a ova uvodna etapa, dužinezahtjevnija je od prethodnih, a uspon na PP Papuk biciklistima će predstavljati jednu novinu koja će fizički otežati put ka Koprivnici. Cilj na koprivničkom Zrinskom trgu bit će savršen završetak ove etape.Najduža etapa na rasporedu je drugi dan, a počinje u Karlovcu, gradu na četiri rijeke. Biciklisti će tako rutom doći do NP Plitvička jezera, a uspon na PP Velebit bit će glavna prepreka za sprintere koji bi trebali biti glavni akteri u ovoj etapi. Cilj etape je u Zadru, a scenografija koju pruža Sv. Donat vjerojatno će biti jednako zanimljiva gledateljima širom svijeta kao i sama utrka.Kratko, ali, najkraći je opis treće etape. Start u Trogiru i krug preko Čiova, kroz sam centar Okruga Gornjeg izaziva ponos u organizacijskom timu, jer kadrovi povijesne ostavštine i prirodnih ljepota ostavljaju bez teksta. Tehnički je zahtjevan prolaz kroz centar Makarske, a slijedi i početak paklenog uspona kroz PP Biokovo na vrh Sv. Jure. Organizatori se nadaju da će toplo vrijeme otopiti nanose snijega na završnom dijelu uspona i omogućiti uspon na planinu.Četvrta etapa je, kako su se usuglasili svi koji su je obišli, najljepša cesta za vožnju motorom ili biciklom u Europi, a vjerojatno i šire pa su organizatori sretni što će je vidjeti cijeli svijet. Start je u Starigradu, a koncentraciju biciklistima zasigurno će „remetiti“ ljepote NP Paklenica. Cilj etape je na glavnom gradskom trgu u Crikvenici, a spretnost i brzina odlike su koje moraju krasiti pobjednika ove etape.Peta etapa kraljevska je etapa ovogodišnje utrke jer u svojih 155 kilometara krije 3.300 m visinske razlike i dodatnog penjanja s rive u Rapcu do centra starog Grada Labina gdje će biti službeni start. Biciklisti će Korzom proći kroz Rijeku te nastavljaju prema Opatiji boreći se za pozicije prije završnog uspona od 15 km i 922 m visinske razlike od Ičića do Poklona. Prošle godine svjedočili smo završnom sprintu Vincenza Nibalija i Jamiea Ronsona, David je pobijedio Golijata, hoće li opet tako biti, vidjet ćemo.Posljednja etapa ona je između Samobora i Zagreba. Završna dva kruga u Zagrebu, s ciljem na Trgu sv. Marka posebno su atraktivna. Naime, nakon prvog izdanja utrke, organizatori su dobili pohvale iz njemačke redakcije Eurosporta da je završni krug u Gradu Zagrebu najatraktivniji krug koji su vidjeli i da svakako trebaju ustrajati na ovakvom završetku. Dinamičnost i zahtjevnost krugova po centru Grada Zagreba ne dozvoljavaju predahnuti nikome, a pobjeđuje redovito najspremniji eksplozivni biciklist na utrci. Pobjeda na Trgu sv. Marka ima svoju težinu i značaj, pobjednici su izvodili nezaboravan slavljenički ples i hvalili su ih moderatori predstavljanja Tour de Francea, treba li veći kompliment od toga.Utrku će svakodnevno prenositi Hrvatska radiotelevizija s 11 sati televizijskog prijenosa uživo te kroz ukupno tri sata sažetaka. Izravan prijenos bit će emitiran i na Eurosport, a TV prijenos će, zahvaljujući suradnji s A.S.O.-om, emitirati brojne televizijske postaje s čak 6 kontinenata – u Europi, Sjevernoj i Južnoj Americi, Aziji, Africi i Australiji – od kojih će neke Tour prenositi i uživo. Tako će najljepša razglednica iz Hrvatske ponovo obići svijet. Za tehnički dio prijenosa angažirana je španjolska produkcijska kuća ISB, inače izvršna producentska kuća na zadnjih 12 Olimpijskih igara, koja će utrku snimati kamerama u vožnji te uz korištenje jednog posebnog snimateljskog helikoptera koji će pratiti utrku iz zraka.Tour of Croatia podršku je dobio odpa utrka ima Visoko pokroviteljstvo Ureda Predsjednice Republike Hrvatske, podržavaju je Ministarstvo turizma i Hrvatska turistička zajednica, Središnji državni ured za šport, Parkovi Hrvatske, Grad Zagreb te brojni drugi gradovi i županije koji su domaćini starta i cilja ili prolazni gradovi neke od ovogodišnjih šest etapa. Od ostalih partnera i sponzora ističu se HEP, EnergyPlus, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, NP Plitvička jezera, Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa, Karlovačko, Škoda, Jamnica Pro Sport, Pipi, Valamar Hotels & Resorts, Maslinica Hotels & Resorts, Nalini, Vipnet, Uniline, Sixt, Croz, Vina Puhelek Purek, Europlakat, Sportske novosti kao medijski partner.